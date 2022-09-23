  • 29°C
香港時間 : 2022923日 (週五) 21:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】花旗：香港放寬入境「0+3」有助恢復國際金融中心地位　為11月「0+0」帶來希望

股市 21:30 2022/09/23

分享：

分享：

【大行報告】花旗：香港放寬入境「0+3」有助恢復國際金融中心地位　為11月「0+0」帶來希望

香港進一步放寬入境檢疫措施至「0+3」，花旗中國股票策略師劉顯達發表報告指，今次鬆綁後，香港有望在11月前進一步放寬至「0+0」，從而帶動海外遊客回歸，恢復香港作為國際金融中心的地位。

香港重新開放的受惠股份方面，花旗推薦，滙豐 （00005） 、友邦保險 （01299） 、保誠 （02378） 、銀河娛樂 （00027） 、金沙中國 （01928） 、領展 （00823） 、太古 （00019） 、周大福 （01929） 、六福集團 （00590） 、香格里拉 （00069） 、香港中旅 （00308）

李家超：9.26入境檢疫「3+4」改為「0+3」　取消上機前必先取得核酸檢測陰性證明、用快測代替，看【下一頁】

香港恢復國際金融和貿易中心地位 滙豐將成為主要受益者 

花旗稱，隨著香港重新開放國際旅遊並恢復其作為國際金融和貿易中心的地位，滙豐將成為主要受益者，特別是提升目前受抑制的手續費收入，此外利率上升和積極的經營槓桿將推動匯豐的盈利能力。香港家庭收入因重新開放而有所回升，以及加息期間保險公司提供的更具吸引力的產品，友邦保險及保誠料受惠，預計其內地旅客（MCV）相關業務繼續增長。

「0+3」預計入境遊客不會很多

零售方面，花旗認為，開放海外但未與內地通關可能會對奢侈品消費產生總體負面影響，因為香港人可能會恢復海外度假和消費；由於仍有3日觀察期，預計入境遊客不會很多。儘管如此，隨著香港開放邊境後商業活動逐漸恢復，這可能對GDP及薪酬前景產生積極影響，從而可能有助刺激非自由支配支出。

香港旅遊業反彈取決於內地與香港通關

花旗又提到，旅遊業反彈很大程度上取決於內地與香港通關。花旗認為，放寬旅客入境要求應會進一步推動香格里拉平均客房收益和盈利復甦，而中旅社香港跨境運輸和香港酒店業務料會受益於中港重新開放的邊境。

相關文章：

【台海局勢】若內地武力犯台、投行會否撤出　花旗：很有可能會大幅減少

【大行報告】花旗：科網企業續追高質量增長　列5隻下半年首選股、偏好電商及本地服務等行業

責任編輯：李哲毅

港股 花旗銀行 劉顯達 保誠（02378） 周大福（01929） 六福集團（00590） 香港中旅（00308） 香格里拉（00069） 銀河娛樂（00027） 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【美股開市】英鎊37年低油價穿80關　美滙發狂升穿112　道指跌289點　納指跌1%（不斷更新）

下一篇文章

【香港通關】李家超：9.26入境檢疫「3+4」改為「0+3」　取消上機前必先取得核酸檢測陰性證明、用快測代替（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【壓力測試】金管局調低按揭壓測指引　3厘降至2厘、即時生效　「與逆周期措施無關，未確認樓市下行」
【壓力測試】金管局調低按揭壓測指引　3厘降至2厘、即時生效　「與逆周期措施無關，未確認樓市下行」
【美股開市】英鎊37年低油價穿80關　美滙發狂升穿112　道指跌289點　納指跌1%（不斷更新）
【美股開市】英鎊37年低油價穿80關　美滙發狂升穿112　道指跌289點　納指跌1%（不斷更新）
【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.125厘　每百萬樓按供款增多少？（第三版）
【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.125厘　每百萬樓按供款增多少？（第三版）
【香港通關】馬時亨：香港即使入境檢疫安排放寬至「0+7」作用亦不大　「兩頭唔到岸，在水中央，遲早浸死」
【香港通關】馬時亨：香港即使入境檢疫安排放寬至「0+7」作用亦不大　「兩頭唔到岸，在水中央，遲早浸死」
【港股夜期+北水】恒指夜期跌69點　北水再錄逾28億元淨流入　主力吸中移動騰訊（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌69點　北水再錄逾28億元淨流入　主力吸中移動騰訊（不斷更新）
【香港通關】李家超：9.26入境檢疫「3+4」改為「0+3」　取消上機前必先取得核酸檢測陰性證明、用快測代替（不斷更新）
【香港通關】李家超：9.26入境檢疫「3+4」改為「0+3」　取消上機前必先取得核酸檢測陰性證明、用快測代替（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款