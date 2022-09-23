▲ 【大行報告】花旗：香港放寬入境「0+3」有助恢復國際金融中心地位 為11月「0+0」帶來希望

香港進一步放寬入境檢疫措施至「0+3」，花旗中國股票策略師劉顯達發表報告指，今次鬆綁後，香港有望在11月前進一步放寬至「0+0」，從而帶動海外遊客回歸，恢復香港作為國際金融中心的地位。

香港重新開放的受惠股份方面，花旗推薦，滙豐 （00005） 、友邦保險 （01299） 、保誠 （02378） 、銀河娛樂 （00027） 、金沙中國 （01928） 、領展 （00823） 、太古 （00019） 、周大福 （01929） 、六福集團 （00590） 、香格里拉 （00069） 、香港中旅 （00308） 。

香港恢復國際金融和貿易中心地位 滙豐將成為主要受益者

花旗稱，隨著香港重新開放國際旅遊並恢復其作為國際金融和貿易中心的地位，滙豐將成為主要受益者，特別是提升目前受抑制的手續費收入，此外利率上升和積極的經營槓桿將推動匯豐的盈利能力。香港家庭收入因重新開放而有所回升，以及加息期間保險公司提供的更具吸引力的產品，友邦保險及保誠料受惠，預計其內地旅客（MCV）相關業務繼續增長。

「0+3」預計入境遊客不會很多

零售方面，花旗認為，開放海外但未與內地通關可能會對奢侈品消費產生總體負面影響，因為香港人可能會恢復海外度假和消費；由於仍有3日觀察期，預計入境遊客不會很多。儘管如此，隨著香港開放邊境後商業活動逐漸恢復，這可能對GDP及薪酬前景產生積極影響，從而可能有助刺激非自由支配支出。

香港旅遊業反彈取決於內地與香港通關

花旗又提到，旅遊業反彈很大程度上取決於內地與香港通關。花旗認為，放寬旅客入境要求應會進一步推動香格里拉平均客房收益和盈利復甦，而中旅社香港跨境運輸和香港酒店業務料會受益於中港重新開放的邊境。

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責任編輯：李哲毅