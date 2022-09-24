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【帶你睇盤】樓齡勝在新　可慳裝修費　屯門一房叫價525萬

股樓投資 14:34 2022/09/24

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屯門樓價相對低水，而且受惠日後基建發展，吸引不少有意置業者尋寶。今次祥益地產介紹的屋苑是豐連，屋苑最大賣點是樓齡不足5年，不用擔心大廈維修問題，加上周邊民生設施齊全。

放盤單位為1座高層C室，實用面積342平方呎，一房間隔。從相片可見，單位有簡單裝修，可即買即住。業主現叫價525萬元，可承造九成按揭，首期只需52.5萬元。

    點擊圖片放大
    +8
    +7
放盤單位 豐連1座高層C室（物業編號：AN232406）
實用面積 342平方呎
間隔 一房
叫價 525萬元（更新日期：2022年9月24日）
賣點 有匙可睇、企理即住、高層開揚、可做九按

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3DNoxTB

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 豐連 屯門 祥益地產

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