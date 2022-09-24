【帶你睇盤】樓齡勝在新　可慳裝修費　屯門一房叫價525萬

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屯門樓價相對低水，而且受惠日後基建發展，吸引不少有意置業者尋寶。今次祥益地產介紹的屋苑是豐連，屋苑最大賣點是樓齡不足5年，不用擔心大廈維修問題，加上周邊民生設施齊全。
放盤單位為1座高層C室，實用面積342平方呎，一房間隔。從相片可見，單位有簡單裝修，可即買即住。業主現叫價525萬元，可承造九成按揭，首期只需52.5萬元。
|放盤單位
|豐連1座高層C室（物業編號：AN232406）
|實用面積
|342平方呎
|間隔
|一房
|叫價
|525萬元（更新日期：2022年9月24日）
|賣點
|有匙可睇、企理即住、高層開揚、可做九按
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢