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【香港通關】東瀛遊禤國全：好耐未見過分行排隊　日本一面倒最受港人歡迎、料迎報復式旅遊　惟仍有一擔憂

股市 20:42 2022/09/23

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東瀛遊禤國全：好耐未見過分行排隊　日本一面倒最受港人歡迎、料迎報復式旅遊　惟仍有一擔憂

香港9月26日將放寬入境防疫限制，加上日本亦將於10月中旬恢復個人旅遊免簽證入境，港人外遊誘因大增。東瀛遊 （06882） 執行董事禤國全表示，見到旗下分店突然出現人龍，而日本一面倒為最受歡迎的旅遊點，料會出現報復式旅遊。

香港經濟仍需改善　否則拖累旅遊意欲

禤國全指，除了入境檢疫改為「0+3」，免除登機前的核酸檢測也很重要，因過往有不少客人對外遊卻步是基於要在登機前48小時進行核酸檢測，若是陽性便不能上機，而且，現時外國設有核酸檢測的地方少，且費用亦昂貴，故現時政策作出調整，對港人出遊勢有幫助。

他提到，自己日內到旺角分行巡視時見到人龍，形容「好耐未見過排隊」，估計可能因為市民得知政策將調整後，擔心報名人數眾多，若機位變得緊張，機票價格也隨之上調。

不過，他指，香港經濟仍需進一步改善，「如果香港整體經濟不好，大家個袋無錢，都影響佢地去旅遊」。

日本酒店貴兩成　抵銷了日圓貶值

東瀛遊主打日本旅行團，禤國全指，最受港人歡迎的旅遊點仍是一面倒日本，又指日圓較去年折讓了兩成，「去日本抵玩」，但當地酒店已貴了約兩成，抵銷了節省的隔離酒店及核酸驗測的費用，故預期團費不會有太大變動。

他提到，日本此前宣布9月7日開放「半自由行」時，公司當周收到了6000個查詢，「答都答唔切」，亦有過千名客人報名。他相信，現時香港及日本進一步放寬，料會收到更多查詢，並預期10月底紅葉期及聖誕節會吸引許多旅客訪日，留意到航空公司正努力增加航班，而過往聖誕及農曆新年的機票價錢會搶貴，料是次亦然。

除日本　其他東南亞旅行團強差人意

他又指，公司一直與航空公司商談未來機位的安排， 現時未能透露，但在人手、導遊上已作適當部署，相信可應付未來需求。

但值得留意是，除日本，東南亞其他地方則較淡靜，禤國全指，其他東南亞綫都強差人意，僅有零星的報名人數，行內相關的旅行團也較少。

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【日本自由行】日本首相岸田文雄：10月11日恢復個人旅遊免簽證入境　取消入境人數限制

記者：袁諾曦

港股 東瀛遊 出入境管制 經濟 東瀛遊（06882）

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