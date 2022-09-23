  • 29°C
香港時間 : 2022923日 (週五) 21:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】中創新航3931招股入場費約5151元 引入15名基石投資者包括天齊鋰業、小鵬汽車等

股樓投資 20:50 2022/09/23

分享：

分享：

中創新航（新上市編號:03931）今日（23日）起至下周三（28日）招股，計劃全球發售2.66億股H股，香港公開發售佔1,329.23萬股，國際發售佔約2.53億股；招股價介乎38至51元，每手100股，一手入場費5,151.41元；10月6日掛牌；華泰國際為獨家保薦人。

同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

    點擊圖片放大
    +5
    +4


該股是次上市引火入合共15名基石投資者，包括天齊鋰業（09696）、盛屯礦業集團、大族激光、中偉新材料、諾德投資、和石複合材料、精測電子、湖北興發、小鵬汽車（09868）、TMA、呂禮志、江蘇普正精密、維沃移動、江門新能源及合肥北城，共認購約7.36億美元（約57.86億港元）公司股份。

集資所得，約80%用於撥付成都一期項目，武漢二期項目，合肥一、二期項目，廣東江門一期項目及四川眉山項目的新生產設施共計95GWh動力電池及儲能系統生產線建設的部分支出；約10%用於先進技術研發；約10%用於營運資金及一般公司用途。

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
中創新航（03931） IPO 港股

上一篇文章

【iM人物專訪】後疫情年代香港人旅遊模式現改變 旅遊平台KKday：大家更捨得消費

下一篇文章

【英鎊滙價】英國推出廣泛減稅措施　英鎊滙價再創37年低位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟】末日博士：全球今年底恐陷嚴重衰退　美股或暴跌40％
【美國經濟】末日博士：全球今年底恐陷嚴重衰退　美股或暴跌40％
港銀掀加息潮　按揭專家教4招慳息
港銀掀加息潮　按揭專家教4招慳息
【回復自由行】香港下周一推行「0+3」　除日本外哪國入境免隔離？各國通關入境條件＋檢疫要求一覽
【回復自由行】香港下周一推行「0+3」　除日本外哪國入境免隔離？各國通關入境條件＋檢疫要求一覽
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
銀行加按息小業主最痛 剛換樓業主供樓支出大增14% 感歎：「往後日子唯有再慳」
銀行加按息小業主最痛 剛換樓業主供樓支出大增14% 感歎：「往後日子唯有再慳」
香港加息陸續有來　未來供款多幾多？月入幾多才能上車？
香港加息陸續有來　未來供款多幾多？月入幾多才能上車？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款