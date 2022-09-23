【新股IPO】中創新航3931招股入場費約5151元 引入15名基石投資者包括天齊鋰業、小鵬汽車等

中創新航（新上市編號:03931）今日（23日）起至下周三（28日）招股，計劃全球發售2.66億股H股，香港公開發售佔1,329.23萬股，國際發售佔約2.53億股；招股價介乎38至51元，每手100股，一手入場費5,151.41元；10月6日掛牌；華泰國際為獨家保薦人。

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該股是次上市引火入合共15名基石投資者，包括天齊鋰業（09696）、盛屯礦業集團、大族激光、中偉新材料、諾德投資、和石複合材料、精測電子、湖北興發、小鵬汽車（09868）、TMA、呂禮志、江蘇普正精密、維沃移動、江門新能源及合肥北城，共認購約7.36億美元（約57.86億港元）公司股份。



集資所得，約80%用於撥付成都一期項目，武漢二期項目，合肥一、二期項目，廣東江門一期項目及四川眉山項目的新生產設施共計95GWh動力電池及儲能系統生產線建設的部分支出；約10%用於先進技術研發；約10%用於營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正