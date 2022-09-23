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【英鎊滙價】英國推出廣泛減稅措施　英鎊滙價再創37年低位

環球政經 20:37 2022/09/23

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英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）公布一系列減稅和投資激勵措施，以提振步經濟增長。消息公布後，英鎊兌美元一度低見1.102，再創37年低位。英鎊兌港元則報8.673。

關浩霆周五公布一系列刺激經濟計劃，其中包括取消將公司稅上調至 25% 的計劃，將其保持在20國集團（G20）中最低的19%、取消收入超過15萬英鎊的45%最高稅率、取消國民保險稅1.25%增幅以及大幅削減印花稅等。政府估計，到2026-27年減稅方案總額將達450億英鎊。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

關浩霆在下議院發表講話時表示，政府希望以增長為重點，並將當地中期經濟增長目標設為按年增2.5%。關浩霆又稱，高稅收會降低工作積極性、阻礙投資和阻礙企業發展。

新任首相英國首相卓慧思（Liz Truss）早前提出的應對能源價格飆升計劃，預計將在兩年內耗資超過1000億英鎊（約8,681億港元），現時再加上規模減稅措施，將令財政負擔加重，市場亦預期政府債務增加，使英鎊進一步承壓。

【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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