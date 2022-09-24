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【職場熱話】同事聽到「0+3」後 掛住上網買機票唔做嘢 網民：記得睇下Passport過期未

理財智慧 13:48 2022/09/24

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政府周五（23日）公布放寬防疫措施，由下周一（26日）起，機場入境檢疫方案，將由現時的「3+4」改為「0+3」，即時掀起港人搶機票熱潮。有網民在討論區發帖，指公司同事一聽到「0+3」後，放下手頭工作不顧，個個掛住上網買機票。

行政長官李家超周五主持「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布下周一起，由海外及台灣入境香港方案改為「0+3」，即無需酒店隔離，只需於家中或自選住宿地點進行3日醫學監察。另外，抵港人士在機場接受檢測後，無須等結果，可自選交通工具離開機場，回家或於酒店等待核酸檢測結果。對於港人而言，變相是無需隔離，去完旅行即可返工返學。

延伸閱讀：【回復自由行】香港下周一推行「0+3」 除日本外哪國入境免隔離？各國通關入境條件＋檢疫要求一覽【見下頁

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同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

有網民發帖指出，剛剛聽完李家超公佈「0+3」，見到好多同事都會掛住上網買機票，仲已經mark晒下個月同下下個月嘅假，準備去旅行！

明明手頭上仲有好多嘢都未做完，但都停晒手。聽到「0+3」呢個消息之後，仲有咩嘢係重要得過去旅行㗎！好期待可以去旅行同埋又可以收到同事手信嘅日子呀！

對於公司同事個個掛住上網搶機票，網友反應熱烈，指終於可以放下假去旅行，不用只留港消費。

終於有得用下年假，要plan下去邊旅行

仲下個月，下星期一已經飛咗 

亦有網友提醒，最緊要「睇下passport過期未」，否則搶到機票及訂好酒店，才發現不能起飛，在金錢及精神上造成雙重打擊。

事實上，自政府公布「0+3」後，政府預約申請旅行證件網站便瞬即被癱瘓，由周五晚便開始顯示「系统操作繁忙」及「目前的用户眾多，請稍後再試」，即便到了周六早上，依舊「大塞車」。

而各大預訂機票酒店的網站同樣被迫爆，Trip.com表示，截至周五下午2時半，該網站航班搜索量激增95倍，訂單量亦較上周同期增長50%，當中以日本東京訂單量增幅最驚人，高達650%。

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

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責任編輯：李兆明

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