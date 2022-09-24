【好去處】香港車仔展2022　車仔迷必去新品海量展出

▲ 第２年舉行的「香港車仔展」本周末舉行，大小車迷都不容錯過。(資料圖片)

玩具車仔一直有市場，細細架售價相宜，大人小朋友都喜歡，第2年舉行的「香港車仔展」本周末舉行，大小車迷都不容錯過。

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「香港車仔展2022」一連三日(9月23至25日)於荔枝角D2 Place舉行，展出及發售包括香港原創品牌在内等20個品牌、逾300款全球首發新模型車、場景及人偶。包括：Tarmac Works 、Model 1、INNO64 、Era Car、BM Creations、 Nanoer ART、Subtle Dreams、鴻興玩具，連同國際知名品牌如 MINI GT 、 Schuco 、Spark 、 Hobby Japan 、siku 及 Carrera 等展出逾百款全新模具、特别版模型車及場景等。

▲ 參展商展出開發中的產品。

今年車仔展亦加入更多科技元素，與Web3及NFT平台Popsible合作。入場人士可以於攤位即場製作3D掃瞄NFT，並將其打印輸出成跟車仔比例相同的3D人仔，製成自己獨一無二的化身和愛車裝飾，並體驗到NFT的應用。另一方面亦在會場展出近日備受注目的港人製作賽車遊戲《Rev To Vertex》 (R2V)試玩版，純香港人的遊戲開發團隊在9月飛往日本參展「東京遊戲展」，獲得大量關注，並已收到不少廠商有意合作。

▲ 即場製作3D掃瞄NFT，並可打印輸出成跟車仔比例相同的3D人仔。

▲ 港人製作賽車遊戲《Rev To Vertex》 (R2V)現場試玩。



「香港車仔展2022」

日期：2022年9月23日至25日

時間：10:00 – 20:00

地點：九龍荔枝角長義街9號D2 Place ONE 2樓The Space

收費：免費入場

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責任編輯：王浩賢