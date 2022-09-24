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【職場熱話】女新人返工2星期 不停修改文件被罵到喊 忍淚繼續完成工作 網民：下下比人鬧邊有心機做

理財智慧 10:18 2022/09/24

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每個打工仔都有經歷過做新人，也會遇到被同事或上司責罵的時候，最近有網民在討論區發帖，指公司最近來了一個女新人，因多次修改文件問題，被負責的同事罵到喊，令網民覺得她最後未必做得長久。

女新人被罵事件經過：

    點擊圖片放大
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對於女新人被罵到喊，網上反應頗為兩極，一派認為這乃新人必經階段，

其實係現在啲新人唔鬧得, 問心我們以前做嘢邊個冇比人鬧過??  唔通一開始就熟悉所有公司運作？一樣比上司鬧到死, 但咁樣先真係令自己做野更小心

改廿次都試過，有咩好喊

如果佢呢份走左唔做, 下一份可能又係咁情況, 唔通下下轉工咩? 樓主都講左, 本身出嚟做嘢就係咁，做錯嘢唔係每個人都咁nice會鍚住你嚟話，出嚟做嘢第一樣要學嘅應該係抗壓能力，至少唔好係咪都喊先!

另一派網友則認為新人雖會有過失，但沒有必要太嚴厲責罵，

講真新手做錯好平常，下下比人鬧邊有心機做，唔好講乜邊個無比人鬧過，只係有耐性教新人嘅人唔多，教人方法千萬種」、「有耐性教新人嘅人唔多, 我都明白一定要互相尊重!  所以啲新人咪做做下走, 自己做番哂

我不覺得上級啱晒，但因佢係上級，所以才跟佢啫

佢做左份嘢出黎, 有嘢改就一次過叫人改, 改完之後又話呢度錯、果度錯, 呢啲人最乞人憎

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責任編輯：李兆明

 

 

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