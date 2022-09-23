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【英鎊走勢】英國減稅方案出台　英鎊滙價急挫至37年低　兌港元跌至8.6算

宏觀解讀 19:32 2022/09/23

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【英鎊走勢】英國減稅方案出台　英鎊滙價急挫至37年低　兌港元跌至8.6算

英國財政大臣Kwasi Kwarteng公布一系列減稅措施，以提振經濟長期增長潛力，但措施被市場認為是當地近數十年最激進的減稅方案，市場預期政府擴大支出規模將令英鎊承壓。政策消息公布後，英鎊滙價急跌，英鎊兌美元低見1.1020，再創37年低位，兌港元滙價見8.6算，最低跌至8.6508。

目標實現2.5%的經濟增長

Kwasi Kwarteng宣布比原定計劃提前一年下調職工的主要所得稅率，將2023年基本稅率維持在19%，並取消45%的最高稅率及取消國民保險稅1.25%增幅。此外，當局又取消公司稅上調計劃及放鬆購房印花稅，減輕買樓人士負擔。英國政府又會設立新的投資區，對創業者放鬆監管。

當局指一籃子減稅方案成本達450億英鎊，Kwasi Kwarteng又證實會幫助家庭及企業應對能源費用飆升問題，預期措施未來6個月將耗費600億英鎊。他指出最終目標是要令英國經濟實現2.5%按年增速，為近10年都未有達成的目標。

市場擔心引發貨幣危機　債息急升

市場分析指減稅方案代價太大，投資者意識到相關支出將令財政部門負擔加重，或引發貨幣危機。而且刺激措施一方面支持消費者需求，但另一方面央行又正在採取行動應對通脹壓力，將令政策形勢變得更為複雜。

另外，英國政府計劃今個財年發行1939億英鎊國債以抵銷龐大支出，較市場預期1920億為多，分析擔心大量發債將令英國債務不斷膨脹，對貨幣構成壓力。英國5年期國債息率單日急升超過50個基點，突破4厘關口，創超過30年單日最大升幅。市場對英倫銀行下一次會議加息幅度預期亦有所增加，現時有更大機率加息1厘。

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編輯：葉志偉

 

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美股 財政政策 貨幣政策 減稅 加息 英國 英鎊 英倫銀行 通脹 國債

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