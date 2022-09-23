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【英國經濟】英府凍結能源帳單未見成效 消費者信心指數見歷史低位

環球政經 19:31 2022/09/23

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根據最新公布的GFK英國消費者信心指數，9月的指數為-49，較上月的-44還要低，超出市場預期。

 

GFK英國消費者信心指數反映英國民眾的生活成本水平持續上升，面對不明朗的經濟環境下，使英國消費者信心跌到低位。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

即便配合新首相卓慧思（Liz Truss）推出的家居能源帳單措施，仍未能挽回消費者信心。在新措施下，市場原定期望指數會回落至-42水平，可惜未見成效。

此外，英倫銀行在GFK公布前夕，宣布加息0.5厘，至2.25厘，央行預計英國通脹將會在下月達11%。


【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

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責任編輯：何珊如

 

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英倫銀行 經濟 卓慧思 消費者信心指數 英國 通脹

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