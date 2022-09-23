【通貨膨脹】耶倫：相信高通脹率明年回落　暗示年底前將多次大幅加息

美國財長耶倫（Janet Yellen）相信，明年美國的高通脹率將會下降，但警告未來仍存有風險。

耶倫稱，俄烏戰爭仍未結束，俄羅斯總統普京將石油和天然氣武器化，故經濟仍然容易受到能源供應短缺的影響。但耶倫認為，聯儲局正在致力壓低通脹，她亦希望這會成功。

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耶倫又指，美國勞動力市場非常緊張，依然容易受到供應短缺的影響，從而助長通脹壓力。她認為，聯儲局官員可能需要緩解勞動力市場的壓力，並相信失業率不必上升到5%才能控制通脹。

耶倫亦表示，同意聯儲局第三次超大規模加息，並暗示年底前將有更多大幅加息。



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責任編輯：黃苑筠