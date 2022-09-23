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【通貨膨脹】耶倫：相信高通脹率明年回落　暗示年底前將多次大幅加息

環球政經 19:50 2022/09/23

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美國財長耶倫（Janet Yellen）相信，明年美國的高通脹率將會下降，但警告未來仍存有風險。

耶倫稱，俄烏戰爭仍未結束，俄羅斯總統普京將石油和天然氣武器化，故經濟仍然容易受到能源供應短缺的影響。但耶倫認為，聯儲局正在致力壓低通脹，她亦希望這會成功。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

耶倫又指，美國勞動力市場非常緊張，依然容易受到供應短缺的影響，從而助長通脹壓力。她認為，聯儲局官員可能需要緩解勞動力市場的壓力，並相信失業率不必上升到5%才能控制通脹。

耶倫亦表示，同意聯儲局第三次超大規模加息，並暗示年底前將有更多大幅加息。


【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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耶倫 失業 美國聯儲局 通脹 美國 美股

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