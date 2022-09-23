【大行報告】 花旗料香港銀行第三季淨息差大幅擴張 中銀香港將按季升至1.39%

花旗發表研究報告指，美國日前宣布加息0.75厘，隨後滙豐控股（00005）亦宣布自周五（23日）起上調香港最優惠利率0.125厘，至5.125厘，港元儲蓄利率也上調了相若的0.124厘，渣打集團（02888）、中銀香港（02388）及恒生銀行（00011）亦緊隨其後加息0.125厘。該行預期，香港銀行淨息差第三季仍將大幅擴張，主因1個月銀行同業拆息（HIBOR）增長所致，預測中銀香港第三季基本淨息差將按季升20個基點至1.39%，而恒生下半年淨息差預期較上半年升48個基點至2%。

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報告指出，大部分按揭貸款利率已達封頂位，最優惠利率上調0.125厘後，新近按息封頂位升至2.875厘。該行提到，由於與最優惠利率掛鉤的存款佔比多於按揭貸款，預測若港銀的港元儲蓄存款利率加幅與最優惠利率一致，則最優惠利率每上調0.25厘將導致恒生的淨息差收縮3至4個基點，中銀香港淨息差料收縮1個基點。

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該行指，考慮到HIBOR已達2.6厘水平，12個月升至4.2厘，認為今次最優惠利率加幅小過預期，至於未來升幅將取決於融資成本及宏觀環境，如果融資成本大幅增加，連同今次的0.125厘加幅，最優惠利率總計將提高1.5厘。

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記者：郭秀慧