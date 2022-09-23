【放寬檢疫】「0+3」新入境安排港人出遊意欲大增 Trip.com航班搜索量激增95倍 邊五個地區最受歡迎?

香港今日正式公布9月26日將抵港安排由「3+4」降至「0+3」，日本亦進一步放寬入境限制，10月11日恢復免簽證自由行，港人外遊意欲即大升。



就港府剛公佈的「0+3」入境安排，國際一站式旅遊服務平台Trip.com公布最新的數據。Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，截至周五（23日）14:30，Trip.com（香港）航班搜索量激增95倍，訂單量較上週同期增長50%。

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航班方面，前五個出境目的地分別是東京、曼谷、大阪、首爾和新加坡，訂單增幅較上週同期分別為650%（東京）、200%（曼谷）、30%（大阪）、100%（首爾）和100%（新加坡）。而在港府公佈「0+3」後，周五0:00至15:45期間，航班瀏覽人次較上週同期激增120倍。

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就政府宣布檢疫新安排「0+3」方案，撤銷酒店強制檢疫措施，旅發局主席彭耀佳博士表示歡迎：「新安排標誌着香港進一步打開連接國際的旅遊大門，預計主要吸引商務、探親旅客以及回港人士。而旅客在登機前毋須進行核酸檢測，在來港後，在機場接受核酸檢測後，隨即可以直接前往家居或自選酒店等候檢測結果，亦為入境人士帶來便利。」

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彭博士續稱：「對於內地所有地區及澳門人士都可以經『來港易』來港，並不設限額，相信有助便利更多商務或探親的內地旅客訪港。」 旅發局已經積極籌劃重振旅遊業的工作，將會適時推出，並與政府、旅遊及相關行業攜手合作，推動香港旅遊復甦。

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記者：陳詠妍