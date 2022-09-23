▲ 德勤公益基金會100萬元扶持弱勢社群家庭 安排50位專業人員任義務友師

香港德勤公益基金會公布，撥捐一百萬港元支持港府推出的「共創明『Teen』計劃」，扶持來自弱勢社群家庭，尤其是居住在「劏房」的學生，發揮自身所長以擺脫跨代貧窮。德勤表示，除了財政支援，也會挑選50位來自德勤的專業人員出任義務友師，協助相關學生培養技能、定下個人目標等。

德勤也會安排計劃學員參觀辦公室，參與工作影子探索坊以及德勤高層經驗分享會，為他們提供多元化學習和發展機會。

「共創明『Teen』計劃」由行政長官李家超提出，本月正式啟動，首批2,000名來自弱勢社群家庭的初中生將獲配對擁有專業背景、經訓練的友師。

德勤：目標2030年協助1500萬中國人才發展

德勤中國首席執行官曾順福稱，德勤一直致力貢獻自身資源、專業知識和網絡，為培育香港新一代人才出一分力，非常榮幸能參與支援該計劃，同時呼籲更多公司一同加入支持項目。

德勤中國華南區主管合夥人兼香港德勤公益基金會秘書長歐振興則指，德勤設有「智啟非凡」計劃，目標2030年協助1500萬名中國人才發展，青年發展正是其中重點之一。德勤在香港會從教育提升、技能發展和就業機會三大方面，推行和支持多個支援青年的項目。除了最新參與港府提倡的計劃，該行2009年已設有師友輔導計劃「關愛相傳」，至今已為超過300名弱勢社群家庭的中學生提供輔導。另外，在2019年與青年機構合辦「職業新世代」課程，幫助逾1,900名中學生探索學業和事業抱負。

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編輯：麥德銘