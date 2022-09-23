【新股IPO】內地第二大疫苗商艾美疫苗6660招股 一手入場費約3265元

內地第二大疫苗商艾美疫苗（新上市編號:06660）公布招股詳情，由周五（23日）起至下周三（28日）招股，計劃於全球發售971.4萬股H股，香港公開發售佔近一成，國際配售佔近九成，招股價為16.16元，以每手200股計，一手入場費3264.57元；10月6日掛牌；高盛、中金、中信建投及麥格理為聯席保薦人。

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是次集資所得，其中約60%用於推進在研疫苗的研發及持續豐富疫苗管綫；約35%用於為建設新生產設施（為將於未來兩至四年內推出的新疫苗產品）的資本開支提供資金；約5%用於銷售及營銷活動。

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記者：張以正