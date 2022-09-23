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【美股焦點】 經濟衰退使民眾回歸電玩擁抱 電玩股或成最大贏家

環球政經 18:37 2022/09/23

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全球經濟低迷不景氣，但有分析師表示，電玩市場有機會在2023出現反彈，全因低迷經濟下會促使民眾回歸價格較低的電玩娛樂。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

電玩股因先前各國疫情封鎖，民眾被迫留在家中娛樂而受惠。但隨著各國解封，電玩市場明顯回落。

投行 Stifel 分析師 Drew Crum 指，電玩市場2022年因疫情緩和而疲軟。但在低基期下，使電玩市場有望重新成長。而從以往經驗，在經濟陷入衰退期間，花費不高的電玩遊戲通常會成為民眾首選的娛樂。

Crum亦看好多隻電玩股，包括首選之一的美國遊戲開發商 Take-Two （美：TTWO）、有望回升的遊戲製作公司 Electronic Arts （美：EA）以及將被微軟（美：MSFT）收購的動視暴雪（美：ATVI）。


【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

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責任編輯：何珊如

 

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