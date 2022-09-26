攜全技術平台 賽道領頭羊艾美疫苗 打造高潛力重磅創新疫苗

經過近年新冠疫情洗禮，市場更加了解疫苗對公共衛生科學及健康的重要性，同時令有潛力的疫苗企業進一步受眼光獨到的投資者關注。例如全國最大民營疫苗公司，同時是國內第二大疫苗製造商的艾美疫苗（06660）股份有限公司，已通過港交所聆訊預備上市，其完整產業鏈及領先技術，加上產品毛利率逾八成，成為市場的焦點。

由研發至商業化全產業鏈

成立於2011年的艾美疫苗（06660），經過多年發展，目前已擁有覆蓋整個由研發到製造、再到商業化的全產業鏈，亦是唯一一家在全球範圍內擁有全部5種經過驗證的人用疫苗平台技術的中國疫苗企業(包括細菌疫苗平台技術、病毒疫苗平台技術、基因工程疫苗平台技術、聯合疫苗平台技術及mRNA疫苗平台技術)，並在各技術平台下擁有至少一種獲批產品或處於一種臨牀試驗申請或臨牀階段的在研疫苗，多平台布局令艾美疫苗（06660）在開發上更靈活及可更迅速回應市場需要。

此外，艾美疫苗（06660）擁有獨立持證工廠，具備高品質、商業化規模的產能，並取得國家藥監局的四個生產許可證，是中國所有民營公司中最大的生產許可證持有人，成為艾美疫苗（06660）在市場上強大的防守壁壘及競爭優勢。

領先行業的生產能力和高效商業化能力

艾美疫苗（06660）目前已商業化8款產品，分別針對狂犬病、乙型肝炎、甲型肝炎、腦膜炎球菌病、腮腺炎、以及腎綜合症出血熱等6種領域，公司扎實的產業化能力和高效的商業化能力凸顯。乙型肝炎疫苗及人用狂犬病疫苗更是在市場上處於領先地位的主要商業化疫苗產品。公司是首家及唯一一家自商業化以來每年穩定生產及獲批簽發的公司，其人用狂犬病疫苗，更是自商業化以來，連續15年在中檢院的批簽發質量審核中保持100%通過率，在中國所有人用狂犬病疫苗供貨商中創造了最長記錄。

艾美疫苗（06660）同時亦有針對13個疾病領域的22款在研疫苗，其中5款在研疫苗已處於臨床階段，預料將於2023年至2025年推出至少4款。

為進一步提升商業化能力，艾美疫苗（06660）設立了專門的研發部門，特別根據各生產平台的主導產品和製造專業開發疫苗新品種，並計劃於明年尾提交超過10項臨床試驗申請，以將多個正在準備臨床試驗申請及臨床前的在研產品推進到臨床試驗階段，產品組合及在研疫苗囊括世界排名前十的所有疫苗產品，以多路線打造全面且具龐大市場潛力的疫苗組合。

mRNA技術領先者

新冠疫苗市場機遇巨大且持續，目前艾美疫苗（06660）正在開發備受關注的mRNA新冠在研疫苗。受益於擁有GMP認證的生產設施和多年商業規模疫苗生產的經驗，其擁有覆蓋藥物設計、生產及遞送專利mRNA平台技術，艾美疫苗（06660）在mRNA方面的技術領先行業，已於今年6月啟動全球III期臨床試驗，是國內僅有兩款達到此後期階段的mRNA疫苗之一，並有望成為中國首批獲批的少數疫苗，在數十億新冠疫苗市場中佔據可觀的份額。Ι期和Ⅱ期臨床試驗結果顯示出良好的安全性和免疫原性，獲得業界一致好評。此外，艾美疫苗已經在積極研發針對不同變異毒株（包括Omicron變異毒株）的疫苗。

事實上，mRNA技術為新一代治療技術，其潛力遠遠超過用於開發疫苗，艾美疫苗（06660）有望利用mRNA的開發經驗，開發用於多個領域的mRNA藥物及治療，如腫瘤、單克隆抗體及蛋白質藥物的替代、免疫缺陷相關疾病、心力衰竭、罕見病、輔助生殖手術及醫學美容，進一步擴大市場發展潛力及盈利能力。

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