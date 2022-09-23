▲ 【社交平台】小紅書CFO楊若因家庭原因辭職 據報轉投復星集團

有內媒指，內地社交平台小紅書原首席財務官（CFO）楊若近日已正式離職，加盟復星集團 （00656） 。報道引述小紅書稱，楊若因為家庭原因，已於近日辭去公司職務，並感謝他在職期間為公司的付出，祝他一切順利。

2021年3月，楊若加入小紅書，擔任公司CFO一職，負責公司財務戰略的製定、財務管理及內控等工作。內媒稱，CFO一職變動，往往與上市進程密切相關，小紅書上市計劃尚未明朗，楊若的離職，或許側面印證了這一點。

報道指，挑戰一方面源於，國內對互聯網公司海外上市監管政策正日益完備。今年1月，新修訂的《網絡安全審查辦法》要求：掌握超過100萬用戶個人信息的網絡平台運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

內媒分析指，作為一家用戶過億的內容平台，2021年7月，小紅書就因內容問題，被網信辦約談。而一旦要成為一家上市公司，如何規避內容社區治理的風險，對小紅書而言是需要打起十分精神的一項工作。

相關文章：

【社交平台】小紅書：「618」相關搜索量次季按年大增3倍 京東國際已入駐小紅書電商

【互聯網裁員潮】網傳小紅書裁員兩成 公司回應：正常人員汰換、績效不及格淘汰9%員工

編輯：李哲毅