▲ 【0+3】總商會：各行各業競爭力正迅速下降、期望全面恢復通關 美商會：未足夠、港交所：非常好的消息

環球多地解除出入境限制後，港府終公布縮短抵港檢疫「3＋4」至「0＋3」，並且取消登機前核酸檢測規定。商界大多認同措施有利香港恢復與其他地區聯繫，但香港總商會形容，隨著本地經濟陷入負增長，香港作為航空樞紐和金融中心的全球排名下跌，可見各行各業的競爭力正迅速下降，繼續爭取及早撤消所有防疫措施，繼續爭取及早撤消所有防疫措施

總商會表示，「0＋3」安排有助減少本地居民和海外旅客來港的障礙。以快速抗原測試陰性檢測結果證明取代登機前48小時的核酸檢測陰性證明，此舉亦能為旅客帶來便利。不過，鑒於本地感染個案數字已見回落，疫情轉趨穩定，加上疫苗通行證行之有效，總商會冀政府能同時放寬本地社交距離限制，讓餐飲、零售、會議和服務業回復正常運作。

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美商會：恢復商業信心的一步 港交所：非常好消息

香港美國商會總裁翁以登表示，歡迎香港政府宣布將檢疫措施縮短至「0+3」，這是朝着恢復商業信心、重啟香港全球互聯互通，以及重振香港經濟正確方向邁出的一步。

翁以登補充，要讓香港真正恢復與世界其他城市相比的競爭力，今日宣布的放寬措施還不足夠，香港應該毫無阻礙地與世界完全連接。

香港交易所 （00388） 集團行政總裁歐冠昇就表示，歡迎香港政府今天宣布撤銷入境旅客的酒店檢疫安排。這對香港是一個非常好的消息，便利訪港旅客入境，讓香港加強與世界連繫，並支持香港各行業和社區復甦。

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編輯：麥德銘