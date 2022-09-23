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【香港通關】旅行社查詢急增　縱橫遊袁振寧：「昨日日本開香檳，今日香港放煙花」　料旺季生意有望回復到疫情前三至四成

股市 18:14 2022/09/23

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旅行社查詢急增　縱橫遊袁振寧：「昨日日本開香檳，今日香港放煙花」　料旺季生意有望回復到疫情前三至四成

港府宣布機場入境檢疫安排改為「0+3」縱橫遊 （08069） 常務董事袁振寧形容香港及日本接連釋出好消息非常刺激，「昨日就日本開香檳，今日又到香港放煙花，兩個好消息突然夾住一齊來，就算唔去都睇下」。他期望可出現報復式旅遊，料在年尾旅遊旺季公司可回復到疫情前的三至四成生意，但實際情況要視乎機位的供應。

料年尾機位加價50%至1倍

因應機位緊張，袁振寧預計，11月及12月機位加價50%至100%屬基本，雖然取消入住隔離酒店及核酸檢測的費用可節省約2500元，但估計旅行團的團費要加價5%至10%。

袁振寧提到，查詢由周四晚至周五下午已有約1000個，主要詢問日本綫。而11月各大航空公司開始增加航班，主要涉及東京、大阪、福岡、沖繩及名古屋，他形容12月會更精彩，因為有兩至三間航空公司提供航班直飛札幌，為「香港人三年來第一次見到雪」。

他又指，雖然公司有空間計劃不同產品，但仍要視乎公司可搶到多少機位，因為機位不是可以突然大幅增加，料僅增加到疫情前的三至四成。

「即使好多客人問，但你無貨係手，變相你有生意都接不到」

期望聖誕節旺季出團達60至80團

他又指，今年聖誕節若旅行團可達60至80團已尚算不錯，自港府放寬檢疫限制到「3+4」時，公司每月的旅行團數目由10團增至20團，但較疫情前每月200團仍有差距。

日本一向是港人的旅遊熱門地，對於日圓近期持續貶值，但袁振寧指，日本酒店不會平過疫情前，而且，香港經濟仍有不確定性，有多少客人出發仍要觀望，考慮因素包括自身假期、團費及當地疫情。

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記者：袁諾曦

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