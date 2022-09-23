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【電動車】小鵬發布重磅SUV「G9」兩日即大改配置及價格　內媒料此前定位模糊

股市 17:59 2022/09/23

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【電動車】小鵬發布重磅SUV「G9」兩日即大改配置及價格　內媒料此前定位模糊

有內媒指，小鵬汽車 （09868） 周五（23日）重新發布新車小鵬G9的配置單，三個續航版本570、702、650和之前相同，之前讓人困惑的G、E、X，改為了Plus、Pro、Max。

報道指，小鵬G9原來的最低配版本570G被刪掉，而570E改名為570Plus，相當於570E降價2萬元（人民幣，下同）；新增的三款MAX車型，標準配置包括XNGP輔助駕駛，若其他車款選購XNGP，現在價錢由2.8萬變為2萬元；除了570Plus，其餘全部標配5D音樂艙，而之前選購加配的價格是2.2萬。除配置單更清晰之外，通過升級標準配置，意味整體價格也降低了2萬左右。

內媒料管理層意識G9定位模糊

以往新車發布會宣布價單後緊急調整幾乎未在行業內發生過，有內媒引述消息指，小鵬汽車之所以作出如此選擇，背後是大量用戶反饋，讓管理層意識到G9存在定位模糊的問題。

據報G9發布會後當晚，小鵬汽車管理層收到了多方疑問，不僅來自用戶，還包括自家銷售和員工，大家均表示「配置和價格不清晰、過於復雜、不知道如何挑選」。

此前最低配G9價格 配置過少

也有消費者認為，最低配G9價格已然接近31萬，但配置完全不符合定價，既沒有ADAS（高級輔助駕駛系統）硬件，也沒有最基礎的ACC（適應巡航控制， Adaptive Cruise Control）和AEB（自動緊急剎車系統）功能。

有內媒更稱，大部分整車廠會在新車型開售第二天公佈一下銷量，但G9發布後兩天，小鵬汽車都未公佈，反而迎來了改配調價，不少消費者猜測是G9銷量慘淡所致。

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編輯：李哲毅

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