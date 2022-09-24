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【管理心法】VistaJet CCO：拒微觀管理　疫市增長依靠3大理念

14:00 2022/09/24

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疫市下世界供應鏈變化翻天覆地，重創傳統航空業發展，私人機市場服務需求反而大增。維思達公務機（VistaJet）全球首席商務官Ian Moore接受專訪時直言，能在百年一遇的危機中突圍，是依靠過去10多年來建立的企業文化，具靈活彈性。

我們有合適的人才、客群、商業戰略，如果客戶想啟航，我們只需要一個人就做到。

在2022年首半年，VistaJet的公務機航班數目已經比2021首半年增長了26%，全球總飛行小時則增加了82%。就地區而言，歐洲地區的增幅最大，錄得48%增長；隨後分別為南美地區（38%）、亞洲（34%）、北美地區（31%）。

賞識潛力人才 提升團隊士氣

他坦言：

做夢也不會想到3年前出現的這種需求，以及有如此巨大的推動力。

然而，作為管理層，不僅要在對外方面確保所有客戶及員工的安全，供應鏈服務到位；對內還要留住原本擁有的優秀人才，同時在競爭激烈的環境中引進必要的人才，繼續24/7全天候工作，部署靈活的團隊來應對需求。

    點擊圖片放大

目前VistaJet擁有來自60個國家的1,000名航空專家提供服務，至今已將許多企業、政府和私人客戶送抵約187個地區。他指出，疫市下仍能保持優勢的關鍵，在於其採用輕資產（Asset Light）模式營商，即是並非單純依靠資本投入，而是營運模式本身創造出經濟價值。模式背後更需要建立三大管理要素，包括：1.集體互信、2.發揮內部企業家精神、3.賞識具潛力人才，並藉此提升士氣。

相信任人唯賢 勿大小事都緊迫盯人 

他解釋，若要帶領團隊：

你不能進行微觀管理（micro-manage），如果進行微觀管理便無法成長。因此我會聘用優秀人才，信任他們，相信任人唯賢（meritocracy）。

由於他拒絕以微觀管理方式，如緊迫盯人、大小事都要過問，監視及評核每一個步驟等來管理團隊，所以在這去十多年來，團隊已逐漸建立起一份集體信念，集體相信彼此面對疫市時，會互相支持、支援部署。

此外，他又認為在管理環節方面，管理層應該與團隊分享及抱持企業家精神，尋求創造價值的機會，在決策及面對挑戰時，不能是類似自動化或機械人式般操作，否則只會淪為普通的一位直屬主管「Mr. line management」。

管理層要靈活變通 混合工作留住人才

舉例，該企預計實施在家工作或混合工作模式工作模式，將會是擴張戰略的重要部分，也是近年開始發展的模式。期望可幫助企業「走出去」吸納優秀人才，以及為生活環境發生變化的員工，提供更靈活彈性方案，留住人才及保持士氣。

由於企業普遍在疫市積極裝備新技術助提升營運效率，他坦言，現時要在疫市中爭奪人才，尤其是優秀的IT人，已變得更具挑戰性。在疫情全球大流行開始，該企亦有陸續實施在家工作或混合工作模式，並在技術上配合團隊提升客戶服務效率。

在賞識人才方面則需要實行精英領導體制，適時讓表現良好人才晉升。他又表示，自己幸運地因現時崗位，可以到世界不同地方遊歷，因此期望在可行情況下，讓員工到不同辦公室或城市，不論是3個月或12個月等。

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機隊全資擁有 營運保持彈性

該企機隊目前擁有超過80架飛機，與現時市場上大部分出租飛機的營運模式不同，全部屬該公司全資擁有，並統一直接管理。Ian Moore指出，即使在俄烏戰事持續的情況下，也有覆蓋全球96%地區的流動機隊，因應各地區需求而自由流動，保持彈性。

疫情持續將近3年，雖然市面上有較低價的商業航班，惟多數是固定航班且靈活性較低，難以滿足旅客需求。相反，私人飛機、公務機市場由過往專屬富豪或企業擁有，至近年開始提供按每小時計費的客製化服務，同時為擔心染疫而有「坐機恐慌」的客群提供解決方案。Ian Moore認為，這些都是私人航空比商業航空恢復速度更快的關鍵因素。

直達香港至紐約機隊 擬拓規模

他表示，此後還會推行飛機翻新計劃，「即使是擁有數年歷史的飛機也會感覺煥然一新，使其符合我們新飛機的標準」，料2023年第一季度完成該項工作。今年底亦將進一步拓展機隊規模及數目，例如將全球可以直達香港至紐約、全球最大及航程最遠的環球7500機隊，將VistaJet佔比增至10%。

記者：張寶燕

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