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【經濟發展】部分展覽會宣布明年移師新加坡舉辦 業界：期望入境檢疫安排放寬至「0+0」

環球政經 18:17 2022/09/23

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政府於今日（23 日）公布，原先所有海外抵港旅客現時實施的「3+4」入境要求，由下周一（9月26日）清晨6時起改為「0+3」，即毋須酒店隔離，亦無需在登機前提交核酸檢測要求，可改用快速抗原測試取代。

【談保說道】購買醫保應避免「攞着數」 耗盡信貸紀錄最終只是不歸路【下一頁

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡於一個電台節目表示，現時本港的入境檢疫安排，未能對展覽業帶來太大幫助，又指任何檢疫安排均會阻礙國際旅客及參展商來港的意欲，期望放寬入境檢疫措施至「0+0」。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

她續稱過去3年香港並沒有舉辦國際性展覽，已經導致本港人才嚴重流失，以新加坡為例，去年的舉辦本地活動約有200場，今年更增至約600至700場，當中包括逾60個國際活動。相反今年在香港舉辦的國際大型活動仍為零，一些原先在香港舉辦的展覽均移師新加坡，均宣布明年將移師到新加坡舉辦。她表示即使本港放寬入境檢疫方案，展覽業界仍有大量挑戰要面對，包括重整及需要其他配套配合，如人力及資源等。

【大行報告】中金料內地9月以來新房銷售按年跌幅維持3至4成屬階段性承壓 看好華潤置地、中國海外等【下一頁

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記者：鄭日棱

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