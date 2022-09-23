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金管局放寬壓力測試　置業入息要求即降低約一成

股樓投資 18:00 2022/09/23

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正當市場主流看淡樓市之際，金管局周五宣布調低壓力測試要求，由加息3厘，改為僅加2厘計算。以500萬元貸款額，分30年還計，現時實際利率為2.875厘，即月供20,745元，要通過舊有「加息3厘」的壓力測試，買家每月收入至少要49,295元，但修訂之後，壓力測試以「加息2厘」計算，每月入息要求將降至44,100元，少了逾一成。

金管局說，考慮到美國聯邦儲備局今年3月起，已經將聯邦基金利率目標區間上調共3厘，面對資金成本上升，銀行早前已上調新造拆息按揭貸款（H按）的鎖息上限，而近日更將最優惠貸款利率（P）上調，故認為適宜將壓測假設利率上升的幅度，由現時3厘，下調至2厘。該局又指，此水平已經足夠確保銀行按揭業務風險得到妥善管理。

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撰文 : 黃卓賢

按揭貸款 香港金融管理局 加息

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