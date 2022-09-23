  • 29°C
香港時間 : 2022923日 (週五) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【0+3】政府放寬入境　10月展期緊迫商界料仍有幫助

商業 18:00 2022/09/23

分享：

分享：

政府進一步放寬入境，商界歡迎新措施改善經貿，但亦憂慮外遊令本地消費更疲弱。(資料圖片)

政府進一步放寬入境，期望能盡快恢復商務及旅遊刺激本地經濟，10月中亦將會有5大展覽舉辦，包括：秋季電子產品展、國際電子組件及生產技術展、國際秋季燈飾展、國際戶外及科技照明博覽，以及國際資訊科技博覽，以往每年吸引大量海外買家到訪。業界歡迎新措施改善經貿，但時間甚緊迫正商討應對。

【日本機票】經濟艙來回機票最貴超過1.1萬元　港人照搶機票　只餘4個機位？

香港工業總會歡迎政府作出調整，相信措施能吸引海外商務人士及專才來港拓展業務或就業，重啟香港的國際商貿交流。是次調整亦將有利港商管理海外業務和調派人手，工總期望政府盡快公布路線圖，在條件許可下免除所有抵港檢疫監測措施，不但吸引商務旅客，亦可帶動本港旅遊業及零售業等復甦，讓香港經濟和民生復常，增強發展動能。工總主席查毅超表示：「這次調整無疑是提振疫後經濟的重要一步，讓香港更快邁向復蘇，吸引國際人才精英和企業，鞏固香港做好國際創科中心、國際金融中心、亞洲工業總部的地位，維持長遠競爭力。」

香港展覽會議業協會會長Stuart Bailey傾向保守，認為新措施對商務訪客幫助不算大，並預料對第四季展覽的提振效果有限。原因是展商難在短時內重新佈局，並現時內地仍有較多限制，影響國內商戶來港參展，未能發揮以往香港展覽活動優勢。旅客訪港尚有不便及不確定性，舉如黃碼限制進出場所，經本地感染須延長逗留至重獲陰性檢測結果。Stuart Bailey認為檢疫限制影響海外企業訪港意慾，但更大原因是未能在港接觸到內地客戶經商，香港要解除所有限制，才可與東亞其他展覽地點競爭。在完全回復自由往來各地之前，香港仍會繼續受困。

德國寶董事長陳國民表示，「0+3」入境檢疫比業界預期的「0+7」更進取並歡迎有關按排，因10月中舉行秋季電子展，他相信會對展情有幫助，此前外國買家大多決定不來港，新措施在不足20天的情況下推出，買家行程會比較緊迫，本地參展商亦可能要重新評估情況。陳國民稱業界會盡速商討如何配合新安排，但他亦憂慮市民或將預算用於出外旅遊，反會令本地零售更疲弱。

【日本自由行】Muji推「無印風」Airbnb　全屋使用Muji家具　現即接受預訂（多圖附連結）

記者:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【ESG】麥當勞減塑轉木餐具　邀郭富城任環保大使
2022/09/22
【ESG】麥當勞減塑轉木餐具　邀郭富城任環保大使
中銀香港：將助客戶邁向低碳轉型
今日
中銀香港：將助客戶邁向低碳轉型
【日本自由行】Muji推「無印風」Airbnb　全屋使用Muji家具　現即接受預訂（多圖附連結）
今日
【日本自由行】Muji推「無印風」Airbnb　全屋使用Muji家具　現即接受預訂（多圖附連結）
【日本機票】經濟艙來回機票最貴超過1.1萬元　港人照搶機票　只餘4個機位？
今日
【日本機票】經濟艙來回機票最貴超過1.1萬元　港人照搶機票　只餘4個機位？

你可能感興趣

【ESG】麥當勞減塑轉木餐具　邀郭富城任環保大使
19:32 2022/09/22
【ESG】麥當勞減塑轉木餐具　邀郭富城任環保大使
中銀香港：將助客戶邁向低碳轉型
今日 00:14
中銀香港：將助客戶邁向低碳轉型
【日本自由行】Muji推「無印風」Airbnb　全屋使用Muji家具　現即接受預訂（多圖附連結）
今日 12:03
【日本自由行】Muji推「無印風」Airbnb　全屋使用Muji家具　現即接受預訂（多圖附連結）
德國寶 經濟 香港工業總會 展覽 香港

下一篇文章

【日本機票】經濟艙來回機票最貴超過1.1萬元　港人照搶機票　只餘4個機位？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本機票】經濟艙來回機票最貴超過1.1萬元　港人照搶機票　只餘4個機位？
【日本機票】經濟艙來回機票最貴超過1.1萬元　港人照搶機票　只餘4個機位？
【芝士商機】挪威芝士品牌TINE攻港　稱年輕消費者獨愛焦糖口味
【芝士商機】挪威芝士品牌TINE攻港　稱年輕消費者獨愛焦糖口味
【日本自由行】Muji推「無印風」Airbnb　全屋使用Muji家具　現即接受預訂（多圖附連結）
【日本自由行】Muji推「無印風」Airbnb　全屋使用Muji家具　現即接受預訂（多圖附連結）
【零售】日本LAWSON發展新概念店　推虛擬店員招聘人手
【零售】日本LAWSON發展新概念店　推虛擬店員招聘人手
【植物熱潮】奇特外型取勝！塊根植物熱潮不退　貴至2萬元亦有捧場客（多圖）
【植物熱潮】奇特外型取勝！塊根植物熱潮不退　貴至2萬元亦有捧場客（多圖）
【ESG】麥當勞減塑轉木餐具　邀郭富城任環保大使
【ESG】麥當勞減塑轉木餐具　邀郭富城任環保大使
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款