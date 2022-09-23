【0+3】政府放寬入境　10月展期緊迫商界料仍有幫助

▲ 政府進一步放寬入境，商界歡迎新措施改善經貿，但亦憂慮外遊令本地消費更疲弱。(資料圖片)

政府進一步放寬入境，期望能盡快恢復商務及旅遊刺激本地經濟，10月中亦將會有5大展覽舉辦，包括：秋季電子產品展、國際電子組件及生產技術展、國際秋季燈飾展、國際戶外及科技照明博覽，以及國際資訊科技博覽，以往每年吸引大量海外買家到訪。業界歡迎新措施改善經貿，但時間甚緊迫正商討應對。

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香港工業總會歡迎政府作出調整，相信措施能吸引海外商務人士及專才來港拓展業務或就業，重啟香港的國際商貿交流。是次調整亦將有利港商管理海外業務和調派人手，工總期望政府盡快公布路線圖，在條件許可下免除所有抵港檢疫監測措施，不但吸引商務旅客，亦可帶動本港旅遊業及零售業等復甦，讓香港經濟和民生復常，增強發展動能。工總主席查毅超表示：「這次調整無疑是提振疫後經濟的重要一步，讓香港更快邁向復蘇，吸引國際人才精英和企業，鞏固香港做好國際創科中心、國際金融中心、亞洲工業總部的地位，維持長遠競爭力。」

香港展覽會議業協會會長Stuart Bailey傾向保守，認為新措施對商務訪客幫助不算大，並預料對第四季展覽的提振效果有限。原因是展商難在短時內重新佈局，並現時內地仍有較多限制，影響國內商戶來港參展，未能發揮以往香港展覽活動優勢。旅客訪港尚有不便及不確定性，舉如黃碼限制進出場所，經本地感染須延長逗留至重獲陰性檢測結果。Stuart Bailey認為檢疫限制影響海外企業訪港意慾，但更大原因是未能在港接觸到內地客戶經商，香港要解除所有限制，才可與東亞其他展覽地點競爭。在完全回復自由往來各地之前，香港仍會繼續受困。

德國寶董事長陳國民表示，「0+3」入境檢疫比業界預期的「0+7」更進取並歡迎有關按排，因10月中舉行秋季電子展，他相信會對展情有幫助，此前外國買家大多決定不來港，新措施在不足20天的情況下推出，買家行程會比較緊迫，本地參展商亦可能要重新評估情況。陳國民稱業界會盡速商討如何配合新安排，但他亦憂慮市民或將預算用於出外旅遊，反會令本地零售更疲弱。

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記者:王浩賢