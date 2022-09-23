【比亞迪1211】王傳福：內地鋰資源可滿足3億輛電動車 堅持並行發展純電及混能技術

內地電動車發展勢不可擋，對鋰電池需求激增，鋰資源供求問題因而備受關注。比亞迪股份（01211）董事長王傳福在出席中國新能源汽車發展高層論壇上表示，內地鋰資源是足夠的，可滿足全國3億輛汽車全面電動化的需求，要堅持並行發展純電及混能技術，助燃油車平穩過渡至電動車。

上半年上游原材料價格飊升，以電池級碳酸鋰為例，從今年初每噸27.8萬元（人民幣，下同），升6月底時均價46.9萬元，升幅達68.7％，期間價格最高曾漲至50.3萬元。

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王傳福指出，要堅持磷酸鐵鋰作為動力電池的正確路線。國內最近發現了很多鋰礦，只是開採沒那麼快，而市場增長很快，出現了供應緊張。中國鋰資源總體是夠的，可以滿足全國3億部汽車全面電動化的需求。

另外，他又表示，要堅持純電動和插電混動技術路線並行發展，指目前中國有一半的家庭仍是無車家庭，插電混動實現了短途用電、長途用油，讓家庭第一部車可油可電。純電動車重點解決了增購需求，插電混動有效解決了更多家庭的首購和換購需求。插電混動變革相對溫和，對產業鏈變動和衝擊最小，無論是對發動機、變速箱等傳統車產業，還是對電機、電控、電池等新能源汽車產業，都是容易接受的。

他強調：「插電混動是實現雙碳目標的重要路徑，在促進新能源汽車快速發展的同時，保障了變革期產業鏈、供應鏈穩定，有助於燃油車到純電動車的平穩過渡。」

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記者：李兆明