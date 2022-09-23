【內銀股】羅兵咸永道：內銀股涉及內房的不良率短期料仍處於較高水平

多隻在港上市的內銀股今年上半年底涉及房地產業公司的不良貸款率創近年高位。羅兵咸永道中國內地金融業合夥人楊尚圓表示，部分內房企業仍需解決重組問題，政府支援房地產業的政策需時見效，預計短期內房不良率仍會處於較高水平，惟相信不良率情況長期會向好。

羅兵咸永道分析59家上市內銀今年上半年的業績，相當於同期中國商業銀行總資產的近83%和淨利潤的近90%。今年上半年，59家內銀的整體淨利潤按年增6.3%至1.09萬億元人民幣，撥備前利潤同比增長2.1%，較去年同期略放緩。

分析顯示上半年，上市銀行的淨利差、淨息差普遍呈收窄趨勢。個別股份制商業銀行和城農商行淨利差、淨息差呈上行態勢主要受益於結構調整、業務規模增長以及計息負債等綜合成本下降等原因。

羅兵咸永道香港金融服務合夥人姚家仁表示，上半年，上市銀行的盈利指標總體呈現緩慢下行的趨勢，銀行業總體息差的壓縮使各上市銀行依靠資產規模帶來的創收效率不及以往。

今年6月底，59家上市銀行的貸款質量指標整體保持穩健，不良率較去年底微降0.01百分點至1.36%，關注類貸款率降0.03百分點至1.84%，逾期率微升0.01百分點至1.42%。

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記者：胡學能