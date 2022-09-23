【談保說道】購買醫保應避免「攞着數」 耗盡信貸紀錄最終只是不歸路

個人醫保就是你人生的醫療信貸戶口，上期討論的形態，等同一班先洗未來錢的醫保投保人，誤信商品化醫療服務，透過醫療保險大攞着數，草草耗盡信貸。可持續的保險原理和制度，蘊含着篩選的系統，會把優劣漸次分流，因為商品化的消耗性服務，必令你的生理時鐘加速，好讓你無止境地提升對商品化服務的依賴，這是典型的互相依存，是醫療保險篩選的不歸路。當這類投保人感受到保費加速超過負荷時，已沒有選擇的出路，他們累積的索償紀錄，在醫療系統內是無法可以抹除的！

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正確觀念 守護醫保

作為負責任和精明的個人醫保投保人，需有正確的觀念守護你寶貴的醫療保險，不被濫索！起步就是對今天香港私營醫療系統的運作和個人健康的認知，香港的醫療資源短缺的趨勢持續，就以執業的醫生與每千人口比例，香港只有不足2位醫生。比對生活水平相約的地區，平均是有近3位醫生，由此可見一斑。

金融中心唯利是圖的文化，很快便侵佔私營醫療系統、醫療商品化的營辦者，追求利潤最大化，已是不爭的事實，雖然尚有不少有心真誠的執業者，抱着救病扶危的宗旨服務大眾，例如那些資深的醫護，依然在緊拙的資源環境下，維持公營醫療系統的有效服務，因為這個系統除了應付社會不斷膨脹的基層的醫療需求，也會回收上述那些被商品化耗盡，也無力負擔不斷急升的醫保費用。

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俗世清流的投保人

而被淘汰的個人醫保投保人，營運這公營的醫療系統，這類被淘汰的人是有份貢獻的，就是透過林林總總的間接稅和直接稅，無一倖免！這是香港自開埠以來，不斷更新和完善的社會制度的成果，也令到香港的平均壽命舉世無雙。雖則私營的醫療系統，難免被商品文化所侵蝕，透過專業的醫療保險和私營的醫療服務團隊和機構，可抗衡商品化。作為社會大眾的一份子，特別是個人醫保的投保人，要以行動珍惜和支持這股俗世清流，下期再與大家討論。

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第778期《iMoney》Focus。

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記者：鄭日棱