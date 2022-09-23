【大行報告】瑞銀：新產品無明顯優勢 小鵬汽車跌4.5%

曾表示未來每個季度至少推一款產品的小鵬汽車（09868）早前推售其SUV新車款G9，惟沒有利好股價之餘周四（22日）更曾跌逾一成，瑞銀認為新車沒有明顯的競爭優勢。小鵬汽車周五（23日）收報51.5元，跌幅4.5%。

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瑞銀表示，小鵬發布的新車G9售價區間30萬至35萬元人民幣，但留意到高端版本售價高達46萬元人民幣，或要選取附加支付的可選包。該行指可以理解為是公司於價格競爭力和潛在利潤的折衷，但以小鵬G9與同行模型相比，認為其沒有明顯的競爭優勢，亦指小鵬G9定價和規格配置難以平衡。



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該行認為如果競爭進一步升級，小鵬的估值存在一些下行風險。基於G9規格和定價，該行認為近期將月銷量限制在5,000輛，並認為小鵬汽車在銷量和利潤率前景方面仍面臨一些基本挑戰。

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撰文：鄭昊彤