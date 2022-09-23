  • 29°C
香港時間 : 2022923日 (週五) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】瑞銀：新產品無明顯優勢 小鵬汽車跌4.5%

股樓投資 17:33 2022/09/23

分享：

分享：

 

曾表示未來每個季度至少推一款產品的小鵬汽車（09868）早前推售其SUV新車款G9，惟沒有利好股價之餘周四（22日）更曾跌逾一成，瑞銀認為新車沒有明顯的競爭優勢。小鵬汽車周五（23日）收報51.5元，跌幅4.5%。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

 

瑞銀表示，小鵬發布的新車G9售價區間30萬至35萬元人民幣，但留意到高端版本售價高達46萬元人民幣，或要選取附加支付的可選包。該行指可以理解為是公司於價格競爭力和潛在利潤的折衷，但以小鵬G9與同行模型相比，認為其沒有明顯的競爭優勢，亦指小鵬G9定價和規格配置難以平衡。
 

【延伸閱讀】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行認為如果競爭進一步升級，小鵬的估值存在一些下行風險。基於G9規格和定價，該行認為近期將月銷量限制在5,000輛，並認為小鵬汽車在銷量和利潤率前景方面仍面臨一些基本挑戰。

 

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 瑞銀 港股 小鵬汽車－W（09868）

上一篇文章

【大行報告】電信市場需求未回暖 野村下調中通服目標價至3.3元

下一篇文章

二手樓價指數連跌10周　累跌6.14%　創240周新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

銀行加按息小業主最痛 剛換樓業主供樓支出大增14% 感歎：「往後日子唯有再慳」
銀行加按息小業主最痛 剛換樓業主供樓支出大增14% 感歎：「往後日子唯有再慳」
香港加息陸續有來　未來供款多幾多？月入幾多才能上車？
香港加息陸續有來　未來供款多幾多？月入幾多才能上車？
港銀掀加息潮　按揭專家教4招慳息
港銀掀加息潮　按揭專家教4招慳息
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【綠置居2022】新一期綠置居41折出售下周四接受申請 樓價介乎79萬至286萬元 最平3.95萬元首期做業主
【綠置居2022】新一期綠置居41折出售下周四接受申請 樓價介乎79萬至286萬元 最平3.95萬元首期做業主
【美國經濟】末日博士：全球今年底恐陷嚴重衰退　美股或暴跌40％
【美國經濟】末日博士：全球今年底恐陷嚴重衰退　美股或暴跌40％
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款