【大行報告】電信市場需求未回暖 野村下調中通服目標價至3.3元 

野村指，中通服（00552）上半年仍受電信客戶資本支出增長緩慢的影響，在電信市場回暖及非電信業務達規模化前下調其目標價至3.3元。中通服周五（23日）收報2.87元，跌幅2%。

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野村表示中通服上半年受到電信客戶資本支出增長緩慢的影響，不過非電信市場需求仍然穩固。展望下半年，即使電信市場價格和成本壓力持續，公司仍然努力控制成本及改善營運效率，冀穩定利潤率。該行亦將公司2022至2024年收入預測下調1.9%至2.7%，以反映非電信業務增長放緩，但將公司2022至2024年盈利預測上調1.8%至2.2%，以反映營運效率或會改善。



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該行表示，電信市場的需求尚未回暖，而非電信業務需時達到規模化，因而將對中通服目標價由4.4元降至3.3元，並重申其評級為「中性」，同時表示該行行業首選為中移動（00941）。

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撰文：鄭昊彤