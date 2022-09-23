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【壓力測試】金管局降低物業按揭貸款利率壓測要求由3厘降至2厘　即時生效

Hot Talk 17:13 2022/09/23

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【香港加息】金管局將物業按揭貸款利率壓測要求由3厘降至2厘　即時生效

港銀周四起調高最優惠利率（P）0.125厘，令供樓人士負擔增加。金管局罕有減辣，今日（23日）向銀行發出指引，將物業按揭貸款利率壓力測試要求由現時的300基點（3厘），下調至200基點（2厘）。壓測調整適用於所有物業按揭貸款，即時生效。

金管局指，壓測的目的是確保按揭借款人有足夠財務能力，應付按息上升引致的還款壓力，從而令銀行按揭貸款業務風險得到妥善管理。

壓測減壓　上車門檻降多少？可見【下一頁】

金管局：2厘足以確保銀行按揭風險得到妥善管理

金管局表示，最新釐定壓測水平時，會參考目前的利率環境和按息走勢，以及按息過往的長期平均水平。考慮到美國聯儲局自今年3月以來，已將聯邦基金利率目標區間上調共300基點，面對資金成本上升，銀行早前已經上調新造拆息按揭貸款鎖息上限，近日更將最優惠貸款利率上調，金管局認為適宜將壓測假設利率上升的幅度，由現時的3厘，下調至2厘，此水平已足夠確保銀行按揭業務風險得到妥善管理。

該局指，儘管調低壓測要求，市民仍須留意按揭利率有可能跟隨整體利率環境上升，市民作置業、投資和借貸決定前，必須小心評估當中涉及的利率和其他財務風險。

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編輯：胡學能

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香港物業 按揭貸款 拆息 物業按揭 金融 香港金融管理局 加息 香港 銀行

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