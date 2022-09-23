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【壓力測試】金管局調低按揭壓測指引　3厘降至2厘、即時生效　「與逆周期措施無關，未確認樓市下行」

Hot Talk 19:13 2022/09/23

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【香港加息】金管局將物業按揭貸款利率壓測要求由3厘降至2厘　即時生效

港銀周四起調高最優惠利率（P）0.125厘，令供樓人士負擔增加。金管局今日（23日）向銀行發出指引，將物業按揭貸款利率壓力測試要求，由現時的300基點（3厘）下調至200基點（2厘），即時生效，並適用於所有物業按揭貸款。金管局「壓測減壓」後，買樓人士承造按揭時的入息要求有望下調。

壓測減壓　上車門檻降多少？可見【下一頁】

金管局最新指引被部分市場人士視為減辣甚至是「托市」，金管局回應指，放寬壓測是考慮到目前的利率環境和按息走勢，以及按息過往的長期平均水平，因應銀行風險管理需要的變化而決定，與逆周期宏觀審慎監管措施無關。

金管局續指，至今年7月，住宅樓價較2021年9月高位累跌5.5%，今年首8個月交投量按年少38%，但強調「現階段未能確認樓市已經進入下行周期」。

金管局重申，會繼續密切監察市場發展，因應樓市周期的轉變，在有需要時調整逆周期宏觀審慎監管措施，確保銀行體系穩定。

金管局：2厘足以確保銀行按揭風險得到妥善管理

金管局解釋，壓測的目的是確保按揭借款人有足夠財務能力，應付按息上升引致的還款壓力，從而令銀行按揭貸款業務風險得到妥善管理。

金管局表示，最新釐定壓測水平時，會參考目前的利率環境和按息走勢，以及按息過往的長期平均水平。考慮到美國聯儲局自今年3月以來，已將聯邦基金利率目標區間上調共300基點，面對資金成本上升，銀行早前已經上調新造拆息按揭貸款鎖息上限，近日更將最優惠貸款利率上調，金管局認為適宜將壓測假設利率上升的幅度，由現時的3厘，下調至2厘，此水平已足夠確保銀行按揭業務風險得到妥善管理。

該局指，儘管調低壓測要求，市民仍須留意按揭利率有可能跟隨整體利率環境上升，市民作置業、投資和借貸決定前，必須小心評估當中涉及的利率和其他財務風險。

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編輯：胡學能

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香港物業 按揭貸款 拆息 物業按揭 金融 香港金融管理局 加息 香港 銀行

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