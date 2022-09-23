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【Google新品】Google發布會前熱身　公開Pixel Watch預告

科技 18:30 2022/09/23

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Google今發布Pixel Watch的預告片。

Google早前宣布將於香港時間10月6日晚上10點，舉行新品發布會，發表Google Pixel 7 系列手機、Pixel Watch智能手錶等產品。近日Google不斷發布宣傳影片、圖片來為新品發布會熱身，其中最新一個預告就是Pixel Watch。

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Google今發布Pixel Watch的預告片。從片中可看到，Pixel Watch將配備實體錶冠，有淺綠色、黑色、淺紫色錶帶，搭配銀白色、黃銅色、黑色錶身設計。同時， Pixel Watch採用快拆設計，用戶只要旋轉Pixel Watch，即可完成錶帶拆裝。另外，其中一個特寫鏡頭顯示，Pixel Watch將採用康寧大猩猩玻璃。

綜合外媒早前的報道，Pixel Watch在美國市場的售價已經曝光，LTE版本售價為399美元（約3,131港元）。至於歐洲市場，只支援Wi-Fi + 藍牙的標準版本售價，將定於250歐元（約1,931港元）到350歐元（約2,704港元）。

至於配置方面，Pixel Watch有傳將搭載三星Exynos 9110芯片，輔以一個Cortex-M33處理器，擁有1.5GB或2GB的內存，32GB的存儲空間，預裝wear OS。

【Pixelbook】傳Google解散Pixelbook 團隊　取消推出下一代產品

責任編輯：曾曉汶

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