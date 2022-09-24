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【數碼藝術】多媒體藝術家探索Web 3出路　寫程式創作「區塊鏈鋼琴」NFT

12:00 2022/09/24

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人工智能（AI）技術發展愈趨多元，被指隨時「搶人飯碗」。然而，對於身兼設計師、軟件工程及多媒體藝術家的朱力行（Henry），卻抱持相反看法。他早在2007年前開始，利用AI、編寫程式協助執行創作，並見證着作品由早年「定義未明」，至近年在行業及市場中逐漸受認可，發展前景亦似乎不如外界一般認為的狹窄。

在新媒體藝術、加密藝術、藝術科技（Art Tech）等概念及類別名稱尚未形成之際，Henry已因擁有電機及電子工程學系背景以及熱愛藝術，不斷探索科技與藝術的關係，例如設計出包含互動模式又別樹一幟的藝術裝置，將虛擬與現實連結。

促成跨界合作 創作賦予定義

回顧創作初期，他曾經因為作品未有清晰定位、可定義的類別，為此感到困惑。惟隨着近年行業發展不斷演變，包括近年掀起的NFT（非同質化代幣）浪潮，以及愈來愈多跨領域合作出現，令他在商業世界中，可以為這些原本「定義未明的創作」賦予正式名銜，並帶來不同合作機會。例如近日就跨領域與中銀香港，以及藝人陳凱琳策劃展示可持續發展生活的AI藝術創作。

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他坦言，有時看藝術也會覺得很欷歔：「畫家可能花上許多時間，例如兩個月創作，只換到大家望一眼而已。」一些數碼作品，可能僅是一張jpeg檔案作品，已十分輕易被Copy and Paste（複製與貼上），也是藝術創作一直難以解決的問題。

反而，近年將其創造成NFT作品，則可在區塊鏈上創造出獨有的資產價值，並提供來源認證，杜絕濫用情況。因此他認為，有望為藝術家、多媒體創作人等帶來創作及發展良機。

利用區塊鏈技術締造去中心化的網絡世界Web3，是近年在企業間急速冒起的新名詞，他亦留意到一些Web3項目，如Starbucks在客戶獎賞計劃加入NFT等，預期將解鎖各種獨家創新體驗及商機。他表示，由去年底的Digital Art Fair開始探索Web3發展，現時已創作約10件NFT作品，期望早期的「創作種子」得已萌發。

演藝界藉科技創作 觀眾更投入

他笑言，其中一個NFT收藏品「區塊鏈鋼琴」的創作意念，來自2007年的作品「股市聲動」，也是該創作的進階版。

今次花了3、4個月時間寫程式，可以將加密貨幣市場的實時價格變成音符，在按下琴鍵時同步入市，將投資行為變成一種演奏。

他又留意到，在本港市場拓展Web3正面對兩大挑戰：

一來是欠缺長遠Road Map（路綫圖），二來就是雖然去中心化是Web3的定義之一，惟目前仍需要在一些大型平台上才有更多機會。

因此，創作人必定要放眼國際市場，以及作更完整規劃。他近日亦有夥拍其他藝術家推出大型互動藝術裝置，為其推出NFT，「作為實際發生過的展覽紀念品」，也是策略規劃之一。

陳凱琳：演藝圈也投入藝術科技應用 

此外，演藝行業亦愈來愈多借科技之力，共同創作作品，增觀眾投入感。陳凱琳（Grace）分享，投身藝術演藝多年，令她一直留意藝術界發展，而近年在演藝圈同樣愈來愈人投入藝術科技應用上，不少AI產業也有加入對流行文化的觸覺。

藝人陳凱琳表示，早前因為丈夫鄭嘉穎演出5D音樂劇，開始加深對數碼藝術的接觸。（湯致遠攝）

Grace笑言，早前因為丈夫鄭嘉穎演出5D音樂劇，開始加深對數碼藝術的接觸。

在工作層面上，不少舞台，以至選美活動都使用藝術科技打破場景的物理界限，令觀眾在電視電腦前感受到更大的舞台。

以其去年擔任司儀的香港小姐競選2021決賽舞台為例，亦有引入AR（擴增實境）技術，使用藝術科技打破場景的物理界限，在現場直播中加入創新互動。

記者：張寶燕

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