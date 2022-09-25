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【無與輪比@iM網欄】汽車市場百花齊放 中國EV齊襲港

名人薈萃 11:00 2022/09/25

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眾所周知，香港的油價「跟升唔跟跌」——對國際油價上升的反應遠比下跌大，或因如此，近月身邊不少誓神劈願拒絕EV的朋友，都心動地開始搜集電動車資訊。

同場加映：【青姐話】重心再下移  止蝕恐太遲

筆者約於年多前訂購現時的電動車，四個月左右後收車，當時的選擇不多，TESLA已是主流，不及現時的百花齊放。

保時捷、奧迪、平治、寶馬、積架等歐系品牌，均有生產中高價的EV，其目前市場亦多非駕駛新手；TESLA的資訊多如繁星，連番加價後，入門版已是近稅務優惠上限的37萬多，當然，對住處沒有充電設施的車主來說，TESLA仍是一個好選擇。

另一邊箱，韓國EV近年可說異軍突起，由「油改電」到純電研發的EV，令買家花多眼亂；與此同時，中國EV亦兵臨城下，愈來愈多選擇。

先說內地銷量最高的品牌比亞迪（BYD），其前鋒是ATTO3；曾有朋友問筆者比亞迪好不好，筆者的答案是你能接受它外觀便好。比亞迪外觀由前AUDI的設計師主理，內瓏設計師則錯任職平治——但老實說，平治也非每輛車子都是萬人迷，德國設計師只能確保車子能登大雅。平心而論，BYD ATTO3的外觀較部份韓國車「易入口」。至於大家擔心的安全問題，筆者倒非過份憂慮，皆因中國的EV生產線及供應鏈可說全世界最成熟，比亞迪亦為電池起家，其安全性應不會較其他EV差。至於售價，電池容量50kWh的版本為24.5萬元，60kWh的版本則為27.3萬元，官方數字兩者的續航力分別為400km及480km，算是具競爭力的價格。

BYD ATTO3

ATTO3外型屬小型SUV，其定位上最大對手自是同為中國產SUV的MG ZS EV。MG本身為英國品牌，2007年被上汽集團收購，可視為具英國血統的中國品牌，以「一換一」計，其入門價約23萬元。MG ZS EV本身為電油車，其底盤及佈局亦可見電油車影子，例如頭冚下不設儲物空間。然而亦因如此，其擁有一個易入口的外型，據說銷情相當不俗。

MG ZS EV

此外，長城汽車旗下歐拉（ORA）近日亦已引入香港，代理為現時在香港營銷豐田、凌治、Jaguar Land Rover的英之傑，其售價尚未公佈，惟以其在內地的定位，應較ATTO3便宜，大家可繼續留意，畢竟汽車市場百花齊放，對買家而言總是好事。

ORA

同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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