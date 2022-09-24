【玄人‧峰語@iM網欄】 占卜香港運勢 「風水渙」變「澤火革」

起卦的觸機很重要，除了心誠外，事主也要對要問的事有一個求真的意向，如果問出來的答案不合自己心水，又打算再問，那就最好不好問了。我好少起卦問事，原因是即使懂得玄學，但也會相信事在人為，始終做人做事，力不到不為財。問題是，眼看今日香港的困局，好想以另類方式為其把脈。

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不論以甚麼方式起卦，都只是一種工具而已，即使是起了一課不好的卦也不緊要，最重要是看看卦中有沒有轉機，有沒有解困方法，才是問卦的精髓所在。早前我以文王卦為香港起了一課問前程，初卦為「風水渙」，「渙卦」由上卦「巽卦」和下卦「坎卦」組成，簡單而言即風在水面上行走。對於「渙」卦，古人、古書有不同的解釋，綜合而言，「渙」者表示渙散之象，心神不寧、精神不佳，人事向心力均已離散，有頹廢不振的運勢，人的心緒、沉悶是最大的影響。若能穩定情緒、定下心神，方可前行。如果按照「渙卦」的解釋，正正切合目前香港的實際情況。

「渙卦」既成，重點是要看卦中有沒有「變卦」。我們搖「文王卦」，每一次搖三個金錢，每搖一次得出的結果，就可定每一爻的陰陽，如果三個金錢同是出現全陽（老陽）或出現全陰（老陰），那個位置的爻會變為「動爻」（陰陽互掉），形成一個新的卦體，那就是「變卦」，而變卦就可看到事情的發展。而今次所搖的「渙」卦，變卦後成為另一新卦，名為「澤火革」。「革卦」上「兌金」，下「離火」，「離火」炎上而鎔金，「兌金」因被火鍊改變而成器，所以為革，也即變革。嚴格而言，「革卦」吉應在於改變、變革，若守舊不變則成凶。不過，即使肯變革，又是否代表上吉？

我們看卦，除了看卦象外，也要看卦體的六獸（青龍、朱雀、勾陳、騰蛇、白虎、玄武）剋應分布，及「世、應」爻的解讀。嚴格而言，六神在六爻預測中雖然不能改變事物吉凶，但可用來輔助預測，它主要是用來類別、歸納事物性質、特點、程度及原因。至於「世、應」爻，「世爻」是就是主自己，「應爻」主對手。綜合六獸、世應的分布，即使是肯進行變革，但目前的「財爻」、「世爻」仍然弱勢。換言之，即使通關也好，對外開放也好，也難扭轉目前的困局。不過，既然「原卦」出現變卦，代表變革仍有一線生機，但回復完貌幾近沒有可能。

如果再配合上期提到「古都洛陽」之立論，大家不知有沒有留意當歷代皇朝遷都後，都不會重返故有的首都，這情況，更目前我們面對我客觀條件一樣嗎？因此，世事是沒有理所當然，蘇州過後真的是無艇搭的。大家明白我的言外之音嗎？

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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