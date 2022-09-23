【科技一周回顧】「日本自由行」登香港Google搜尋榜首　富士康陸續拆除iPhone 14生產線

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1）【日本開關】日本放寬入境政策 「日本自由行」即登香港Google搜尋榜首

日本首相岸田文雄於22日宣布，日本將於10月11日恢復個人旅遊免簽證入境，意味著開放海外旅客個人自由行。消息一出，隨即引起大批港人關注，其中「日本自由行」更成為翌日香港Google搜尋的第一位。

2）【蘋果動向】iPhone 14銷量不如預期 傳富士康陸續拆除生產線

蘋果iPhone 14、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max已於上周五（26日）正式上市，惟iPhone 14與Pro系列的銷售情況卻截然不同，入門機iPhone 14銷情遠遠不及Pro系列。近日更傳出由於iPhone 14市場表現不及Pro系列新機，富士康深圳和鄭州廠區已移除至少有 5個以上的iPhone 14生產線。

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3）【短片大戰】YouTube挑戰TikTok地位 與Shorts創作者分享廣告收入分成

短片內容創作是社交平台的新戰場，YouTube近年亦仿傚TikTok推出短片功能Shorts。為吸引更多TiKTok創作者，YouTube宣布推出合作夥伴計畫，與Shorts創作者分享高達45%的廣告收入分成。

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4）【摺機大戰】vivo X Fold+ 摺機下周一登場 規格搶先公開

摺機大戰於8月正式開打，三星（Samsung）、Motorola和小米先後推出新摺機。來到9月底，戰火繼續蔓延，vivo決定壓軸出場，宣布其新摺機vivo X Fold+ 將於下周一（26日）登場，vivo高管賈淨東更預先公布多項新機規格。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：