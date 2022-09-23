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【科技一周回顧】「日本自由行」登香港Google搜尋榜首　富士康陸續拆除iPhone 14生產線

科技 19:00 2022/09/23

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1）【日本開關】日本放寬入境政策　「日本自由行」即登香港Google搜尋榜首

日本首相岸田文雄於22日宣布，日本將於10月11日恢復個人旅遊免簽證入境，意味著開放海外旅客個人自由行。消息一出，隨即引起大批港人關注，其中「日本自由行」更成為翌日香港Google搜尋的第一位。

2）【蘋果動向】iPhone 14銷量不如預期　傳富士康陸續拆除生產線

蘋果iPhone 14、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max已於上周五（26日）正式上市，惟iPhone 14與Pro系列的銷售情況卻截然不同，入門機iPhone 14銷情遠遠不及Pro系列。近日更傳出由於iPhone 14市場表現不及Pro系列新機，富士康深圳和鄭州廠區已移除至少有 5個以上的iPhone 14生產線。

》》》【Apple】 Apple Watch Ultra 及新AirPods Pro　9月23日港零售店開售

》》》【AirPods Pro】新AirPods Pro開箱　主動降噪後「耳朵」仿如與世隔絶？

》》》【iPhone 14修復】蘋果發布iOS 16.0.2更新　修復相機震動問題

》》》【iOS 16】蘋果提醒iOS 16鍵盤觸覺回饋功能　或影響iPhone電池續航力

》》》【摺疊iPhone】蘋果新專利曝光　屏幕可「自我修復」摺痕

3）【短片大戰】YouTube挑戰TikTok地位　與Shorts創作者分享廣告收入分成

短片內容創作是社交平台的新戰場，YouTube近年亦仿傚TikTok推出短片功能Shorts。為吸引更多TiKTok創作者，YouTube宣布推出合作夥伴計畫，與Shorts創作者分享高達45%的廣告收入分成。

》》》【錯誤判斷】防毒軟件MalwareBytes誤封Google、YouTube　用戶投訴影響日常工作

》》》【言論限制】YouTube、Meta推新措施　打擊網絡極端主義

4）【摺機大戰】vivo X Fold+ 摺機下周一登場　規格搶先公開

摺機大戰於8月正式開打，三星（Samsung）、Motorola和小米先後推出新摺機。來到9月底，戰火繼續蔓延，vivo決定壓軸出場，宣布其新摺機vivo X Fold+ 將於下周一（26日）登場，vivo高管賈淨東更預先公布多項新機規格。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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