二手樓價指數連跌10周　累跌6.14%　創240周新低

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報169.93點，按周跌0.79%，已連跌10周，累跌6.14%，創240周新低。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，CCL連跌10周，追平了2019年10月記錄。他續說，本周CCL跌破170點，估計今年底前後或下試160點，若由歷史高位191.34點計，預料樓價跌約15%，而美國聯儲局日前加息0.75厘，以及滙豐上調最優惠利率0.125厘的影響，將在10月中旬的CCL反映。

其他樓價指數同樣創多周新低，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass 最新報170.57點，按周跌0.92%，創240周新低。CCL（中小型單位）報168.83點，按周跌0.91%，創241周新低。CCL（大型單位）報175.38點，按周跌0.19%，創81周新低。

分區指數方面，港島CCL Mass報171.31點，按周跌1.32%，創253周新低；九龍CCL Mass報162.79點，按周跌0.38%，創242周新低；新界西CCL Mass報160.88點，按周跌1.10%，創90周新低；新界東CCL Mass終止兩連升，按周跌1.05%，報184.14點。

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