【新股IPO】健世科技9877今日起招股 一手入場費約5818元

內地醫療器械商健世科技（新上市編號:09877）由今日（23日）起至下周四（29日）招股，擬全球發售807.64萬股，香港公開發售佔近一成，國際配售佔近九成，招股價介乎26.7至28.8元，每手200股計，一手入場費5818.06元，10月10日掛牌；聯席保薦人為中金及花旗。是次健世科技上市引入了先健科技（01302) 為基石投資者，認購2000萬美元股份。

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集資所得，約65%將分配予核心產品（即LuX-Valve及KenValve）的研發、製造及商業化；約25%將分配予產品管綫的其他在研產品(包括LuX-Valve Plus、KenFlex及二尖瓣產品)的研發、臨床試驗及產品註冊；約10%將用於營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正