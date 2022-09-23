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【東瀛遊6882】日本香港同放寬入境免隔離 東瀛遊股價颷升逾三成 

股樓投資 16:45 2022/09/23

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早前日本首相岸田文雄宣布10月11日起放寬入境限制，Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示香港地區航班搜索量大增，加上香港宣布下周一（26日）起亦放寬入境檢疫，周五（23日）Trip.com母公司攜程（09961）受惠升5.1%，東瀛遊（06882）更一度颷升逾五成，收市報1.05元，升幅36.4%。

 

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

 

日本近日宣布10月11日起取消每日入境人數上限、容許外國旅客自由行，以及恢復免簽證入境旅遊。岸田文雄表示，日本政府希望利用日圓貶值，吸引更多旅客到訪，以提振經濟。葉卓銘表示Trip.com由周四凌晨起到周五（23日）早上10時30分，網站航班搜索量總計按周升近51倍，香港往日本機票訂單量期內更錄得7倍增長。行政長官李家超則於周五接近收市前，宣布下周一放寬入境檢疫為「0+3」，取消酒店隔離，到埗前48小時的陰性檢測報告亦以快速測試取代。

 

【延伸閱讀】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價【見下頁】

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日本現時規定，每日入境人數為5萬人，旅客須申請簽證及跟旅行團，但可參加沒有導遊的旅行團；而香港現時入境人士檢疫措施為「3+4」，即三日檢疫酒店隔離及四日社區醫學監察。

 

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文：鄭昊彤

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攜程集團－S（09961） 港股 自由行 東瀛遊（06882）

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