【東瀛遊6882】日本香港同放寬入境免隔離 東瀛遊股價颷升逾三成 

早前日本首相岸田文雄宣布10月11日起放寬入境限制，Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示香港地區航班搜索量大增，加上香港宣布下周一（26日）起亦放寬入境檢疫，周五（23日）Trip.com母公司攜程（09961）受惠升5.1%，東瀛遊（06882）更一度颷升逾五成，收市報1.05元，升幅36.4%。

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日本近日宣布10月11日起取消每日入境人數上限、容許外國旅客自由行，以及恢復免簽證入境旅遊。岸田文雄表示，日本政府希望利用日圓貶值，吸引更多旅客到訪，以提振經濟。葉卓銘表示Trip.com由周四凌晨起到周五（23日）早上10時30分，網站航班搜索量總計按周升近51倍，香港往日本機票訂單量期內更錄得7倍增長。行政長官李家超則於周五接近收市前，宣布下周一放寬入境檢疫為「0+3」，取消酒店隔離，到埗前48小時的陰性檢測報告亦以快速測試取代。

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日本現時規定，每日入境人數為5萬人，旅客須申請簽證及跟旅行團，但可參加沒有導遊的旅行團；而香港現時入境人士檢疫措施為「3+4」，即三日檢疫酒店隔離及四日社區醫學監察。

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撰文：鄭昊彤