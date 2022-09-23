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【歐洲經濟】德法9月PMI製造業初值齊跌　英國服務業PMI跌穿50

宏觀解讀 19:11 2022/09/23

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歐洲公布9月PMI初值數據，歐元區製造業PMI由49.6跌至48.5，遜預期，創27個月新低，反映歐洲經濟持續低迷，歐元兌美元最低曾跌至0.9736，再創20年新低。

歐元區9月服務業PMI由49.8跌至48.9，遜預期，創19個月低位。

德國9月製造業PMI初值由49.1跌至48.3，符預期。9月服務業由47.7跌至45.4，遜預期。

法國9月製造業PMI初值由50.6大跌至47.8，遜預期。不過，9月服務業由51.2升至53，則遠超預期。

英國9月製造業PMI初值由47.3升至48.5，超預期；但9月服務業PMI初值由50.9跌至49.2，低過預期的50，跌破榮枯綫，創2021年2月以來低位。加上英國最新公布減稅刺激措施後，前景仍未樂觀，拖累英鎊滙價，英鎊續破底，曾低見1.1052，刷新37年新低。

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