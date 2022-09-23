【保你大】團體醫保可轉為個人醫保　就連離職或退休都可跟身？

上次提到，筆者有位準客戶Simon，是一家小型公司的員工，他老闆善待員工，為他們提供很多僱員福利，包括團體醫療保險。

不過，Simon的團體醫保只可以保障他在職時的醫療需要，離職或退休之後便終止。因此，上次筆者跟他談到，自己買一份跟身的醫保，以配合自己的團體醫保。

本來他已經決定買一份自願醫保版的高端醫保，並選擇一個較大的墊底費，以減低現時的保費負擔，因為在大部分情況下，萬一有事需要住院，他可以用公司的醫保去賠。萬一那次住院的費用高昂，公司醫保不夠，便可用自己的醫保賠差額。

不過，兩天後，他再約筆者去芳姐的茶餐廳，說有問題想跟進，筆者以為他不想買，原來他知道有些團體醫保是可轉為個人醫保，想再瞭解。

Simon：「我前幾日跟朋友見面，談起他公司的團體醫保。他告訴我，他公司的團體醫保，在離職或退休後可以繼續買的，即是在職期間有任何病歷也會繼續受保。只不過，由過去公司付保費，變成自己付保費而已！」

森：「Simon，你說得對，保險公司確實有這樣的安排。」

Simon：「咦，如果有，為甚麼我老闆沒有跟我說過呢？」

森：「我理解是因為你公司買的團體醫保不是『度身訂造』的，而是套餐來的。」

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Simon：「『度身訂造』？『套餐』？甚麼意思？」

森：「是這樣的，如果一家公司的規模較大，例如員工數目超過20人（個別保險公司可能有不同的要求），他為員工安排團體醫保時，每個保障項目的賠償額都可以因應老闆的預算來製訂，這就是所謂的『度身訂造』計劃。但如果員工低於某個人數，就只能參加保險公司提供的『套餐』計劃，即是每個保障項目的賠償額都是訂明的，不能更改。」

Simon：「嗯，明白你的意思了，因為我們只得幾個員工，所以買的都是『套餐』，而『度身訂造』的計劃就可以過度至離職或退休後？」

森：「是的，很多保險公司都會有這樣的安排，如果是『度身訂造』的團體醫保，僱主願意一開始時，加一個Loading，例如10%，那麼，員工離職或退休時，就可以把原來的醫保『帶走』，只要自己繼續交保費便可。重要的是，即使在職期間已有索償，即是已有病歷，也可以繼續受保至100歲或終身。」

Simon：「原來要老闆一開始就加個Loading，而且，我老闆買的是『套餐』，根本沒有這個選項！」

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森：「是的。如果將來你老闆發展起來，員工數目達到『度身訂造』計劃的要求，便可以有這個選項。」

Simon：「這個很難說！」

森：「明白，但你也要留意，即使可以把團體醫保過度至個人醫保，但也只是傳統的醫保，暫時未有公司可提供高端醫保呢！而我建議你買的是高端醫保，保障額和保障範圍都遠高於傳統醫保呢！」

Simon：「明白，但買團體醫保跟個人醫保的最大分別是，團體醫保不用申報健康？」

森：「對的，除非員工數目太少，否則，買團體醫保時，僱員毋須申報健康，因為從保險公司的角度，只要員工數目能達到某水平，整體風險就可以抵銷了，不會再有『逆選擇』（Anti-selection）的風險。」

Simon：「『逆選擇』？！」

森：「嗯，即是買保險的人全都是高風險！」

Simon：「原來是這樣，那我就繼續之前的說法，你替我安排一份跟身的高端自願醫保吧！」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第778期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨