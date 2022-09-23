【美元定存】1年美元定存最高4.3厘 中小行瘋狂搶美金

▲ 美元長期定存息，破天荒首現4厘。

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息魔襲全球，港銀續以「美息」誘客！本周竟多達10間銀行鬥加美元定期存款息，更首現衝破4厘的超高長息。富邦今天（9月23日）大幅上調1年期0.6厘，新息率至4.3厘；9個月也勁加0.5厘，新報4.1厘，既為創新高的破頂息，也破天荒超越銀債的保底息4厘。

猶記得今年2月初，招商永隆曾把1年美元定期存款加至1厘新關，當時為市場投下震撼彈；及至2月中更驟加至兩厘，其時已為特高息。殊不知加息絕不手軟的富邦，以後來者大超前，這台資行在今年初的3個月、半年及1年的定存只是0.8厘；詎料9個月後以上3存期巳累升逾3厘，1年更累計上調3.5厘，新息率大幅拋離同業，市料中小行為鎖定跨年錢早作備戰。

經新一輪加息搶存戰，綜觀各存期的高息王，7天短存以恒生 （00011） 的8.5厘為全城最高。其餘存期皆以富邦奪冠，1個月報3.38厘。該行今天把3個月大加0.6厘、至3.88厘；半年期亦提高0.4厘、新報3.9厘；1年期達4.3厘而居首。

而日前上商、星展及大眾銀行也全面加息，齊把1年期加至3.3厘。創興上調3個月0.4厘，至3厘關。南商新推3年期年息享3.55厘，建行亞洲及交銀香港更一周兩連加。工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及信銀國際也追趕加息的超速快車。

港元定存1年最高3.7厘 100萬穩袋3.7萬利息【下一頁】

專家料加息戰將持續至年底，主因有3︰

（1）畢竟聯儲局剛加息0.75厘，儲局主席鮑威爾明言息口未見頂。而花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖昨對媒體說，料聯儲局再加多3次息，累加1.5厘，分別為：11月再加0.75厘、12月加0.5厘、明年首季加0.25厘，令終極利率介乎4.5厘至4.75厘。

（2）10月份儲局雖未有議息會議，但市料投資者仍難以安枕，因美國中期選舉於11月8日舉行，一般相信拜登為選票會在過渡期內猛打中國牌。

（3）美元獨贏，今年已升逾一成，何況10月為傳統股災月，隔晚美股又再大跌，熱錢寧可躲入定期存款作避風港，遂令業界力吸防守族的避險閒資。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源