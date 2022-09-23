【烏克蘭戰爭】俄父被徵召上戰場 女哭別：「一定要回來」（有片）

俄羅斯總統普京下令局部動員，國防部指將徵召30萬兵力。俄羅斯已有人陸續收到兵單，即將前往烏克蘭作戰。網上有影片流傳，一名小女童與被徵召的父親分別時，哭泣地表示希望父親能夠安全回來。

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英國《每日郵報》報稱，一段相信在別爾哥羅德（Belgorod）拍攝的影片顯示，一批男性正排隊登上旅遊巴，相信是被徵召準備到烏克蘭作戰。片中傳出一把相信是女童的聲音，正哭泣地向父親告別。

女童其後更向父親表示，

「爸爸再見，一定要回來。」（Papa, goodbye. Please come back.）

據悉，別爾哥羅德鄰近烏克蘭邊境，當地徵召的兵力將會在接受最少一個月軍事訓練後，首批被派遣出戰。

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另外，俄羅斯有大學被指發現士兵「護送」學生離開學園，並送往布里亞特共和國接受軍事訓練。但俄羅斯國防部長日前表明，只有有軍事經驗的預備役會被徵召，而且不會徵召學生。

同時，俄羅斯官方發出的動員令中，有部分內容被明顯隱藏。普京（Vladimir Putin）發言人稱內容與徵召人數有關，但有克里姆林宮消息人士指出，徵召人數為100萬人。動員令亦未列明豁免要求，代表所有男性皆有機會被徵召。

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責任編輯：吳漢培