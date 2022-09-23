▲ 【大行看法】瑞聯銀行據報重返中國市場 暫時只加倉A股、避開面臨地緣政治風險股份

有外電引述瑞士私人銀行瑞聯銀行（UBP，Union Bancaire Privée）首席投資官 Norman Villamin 表示，繼去年第三季退出中國股票及信貸市場後，今年8月已重返中國，然而瑞聯銀行只會買入中國A股，且為本土股份，並會避開可能面臨地緣政治問題的公司。

由於內地收緊科技企業監管、中美關係惡化和嚴格清零政策，許多機構投資者減少對中國的投資，但瑞聯銀行是少數重新配置資產到中國的機構之一。

瑞聯銀行看好二十大後更多刺激經濟措施

Villamin表示，公司是從零到中立，他稱，瑞聯銀行看到了一些希望，即在10月的中國二十大全國代表大會之前及之後會出台更多的刺激措施。Villamin認為，如果一些疫情限制措施開始放寬，即使是漸進式過程，至少是朝著正確方向前進。

瑞聯銀行承認，去年沽清中國風險敞口「具有技術性風險」。Villamin稱，中國已經經歷衰退，而歐洲正處於衰退之中，而美國很可能在 2023 年進入衰退。

需很長時間才能解決房地產債務危機

然而，瑞聯銀行目前只購買了中國 A 股，並且有意避開潛在面臨地緣政治風險的公司。今年中國市場面臨前所未有的挑戰，滬深 300 指數及恆生指數均下跌超過 20%。

瑞聯銀行稱，儘管不會一帆風順，但中國正慢慢準備好復甦，一些深層次的問題，比如房地產債務危機，需要很長時間才能解決。 Villamin說：「我們認為（中國當局）房地產的目標是縮小該行業在整體經濟中的份額，以減少該行業的槓桿率。」他直言：「我們在那裡（房地產）看不到很多增長機會。」

相關文章：

【人民幣走勢】瑞聯：人行將加大干預匯市 料人民幣滙價在今年底為7

【環球經濟】瑞聯：美國國債及信用債在加息周期完結前及後均有正回報 股市在結束加息時平均跌5%

責任編輯：李哲毅

【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法