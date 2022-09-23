【港元定存】港元定存1年最高3.7厘 100萬穩袋3.7萬利息

▲ 季結在即，銀行鬥加港元定存息。

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本港進入加息周期，但港銀早已為季結的定存息作終極激戰，全周共有16間大小銀行上調港元定期存款息，包括今天（9月23日）富邦全面「瘋狂」加息。

日前工銀亞洲、東亞 （00023） 、星展、眾安（ZA Bank）、富融（Fusion Bank）、上商、大眾銀行及大眾財務鬥加不同存期的年息。南商推3年享3.5厘，創興則提高3個月短存，中銀香港 （02388） 、以及京東數科與怡和系旗下虛銀livi bank齊向4個月年息埋手。信銀國際及建行亞洲一周兩連加，交銀香港更3連加。

專家料下周的吸存戰更激鬥連場，因第三季的季結殺到，銀行為護盤，皆以超高息留客，以免流失資金。況且，聯儲局昨天（22日）加息0.75厘，龍頭發鈔行於今天正式調升優惠利率（P）0.125厘，存息再跟加。

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總覽本周高息榜再有大變化，因息魔襲港後，富邦息誘避險族，再「瘋狂搶錢」猛加息。先說3個月期，富邦驟加0.3厘，新息率報3.1厘，重奪榜首。交銀香港及花旗的2.88厘滑落至亞軍，險勝東亞的2.8厘。

半年期方面，富邦亦加0.3厘、至3.5厘而摘冠。一周兩連加的信銀國際，累升0.5厘、至3.4厘，晉級亞軍。富融雖大幅上升0.6厘，追貼東亞、交銀香港及大新 （02356） 的3.2厘，可惜4行只能排第3。

1年期方面，富邦勁升0.4厘、至3.7厘，取代東亞的3.4厘，一躍問鼎榜首。即使富融勁加0.3厘後，與信銀國際、建行亞洲及大眾財務皆為3.3厘，但4行僅列季軍。緊接其後是華僑永亨的3.18厘，交銀香港以3.15厘躋身5強。

檢視全周的搶存戰有3大焦點，分別為︰

（1）連爆5個破頂息：今年首次出擊的livi bank，本周一（19日）新推4個月有3厘，在相同存期晉級高息王。而富邦3個月以3.1厘、半年的3.5厘、9個月的3.6厘、以及1年的3.7厘，皆創同期新高。如以入場費100萬元計，1年有3.7厘，好息族賺息3.7萬元。

（2）發鈔行罕有搶跨年錢：市傳中銀香港息誘高端客，向特選客戶連環推半年3厘、1年更達3.3厘，門檻為100萬元，須擁理財總值至少100萬元等附帶條件；惟中銀香港回應本報查詢指，現時只新推4個月享2.4厘。

（3）虛銀爭相發功：本周3間虛銀爭相加息，包括眾安自7月8日以來首度提高存息。而騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融最勇進，除了勁加半年0.6厘、新報3.2厘外，又急降門檻，從50萬元驟劈至1元，難怪在9月爭霸戰的尾班車中，是唯一的虛銀重返三甲榜。

3個月拆息今天報3.2厘，分析指是連升逾1個月；而1個月拆息也11連揚，報2.6厘。綜觀其他存期的高息榜，市面冠絕全城的息率，是集友7天年息享6厘。1個月期是滙豐（HSBC）提供5厘息，但玩法較另類，指定理財戶先參加特定的股票獎勵計劃，成功完成交易再做定存才獲額外加息。

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另一方面，若只以3間發鈔行衡量，中銀3個月及半年期俱冠絕發鈔行，中銀3個月年息報1.8厘，滙豐是1.5厘，渣打香港 （02888） 僅0.9厘。半年期中銀有2.5厘，險勝渣打的2.4厘，滙豐是1.9厘。1年期渣打是2.8厘，撼贏中銀的2.7厘，滙豐是2.2厘。

此外，單以虛擬銀行比拼，1個月期以平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠。3個月是小米 （01810） 率頭的虛銀天星（AirStar Bank），以及富融齊為2.3厘稱冠。半年及1年期以富融分別報3.2厘及3.3厘奪冠。

不過，眾安向合資格新用戶可獲額外加息1.7厘，優惠至下周五（30日）。而富融也有迎新獎賞，新客的1個月期有機獲額外3.91厘加息券，至10月底截止。

順帶一提約有170萬名客戶的虛銀，鬥燒錢谷客。眾安「ZA 百萬勁抽」已有兩名幸運星變百萬富翁，8月份的得獎者是23 歲游泳教練雷先生，擬還債重生。他憶述收到ZA Bank確認通知時，興奮得在港鐵站內瘋狂亂跑亂叫。雷氏更笑言︰「原來活動不是『呃人造馬』，我只是在便利店用60多元租個充電器，便抽中100萬！」

另外，渣打香港、電盈 （00008） 及香港電訊 （06823） 參股的Mox Bank，剛開業兩周年，公司指已派逾1億元現金回贈，未來3年擬再投資10億元，明年拓展港股及美股買賣等。該行現擁近40萬客戶，存款約60億元。

另提醒老友記，9間銀行巳公布銀債退款優惠，搶攻175億元的向隅閒資，例如華僑永亨以388天享3.5厘，將於下周五屆滿；而集友328天的3.3厘，更早於下周三（28日）到期。

那邊廂，財政司司長陳茂波預警今年GDP或負增長，但市場對貸款始終有需求，銀行高息吸存有出路，比方：建行亞洲成功為恒基地產 （00012） 旗下全資子公司發放一筆1億元雙邊貸款，是香港房地產企業的首筆社會責任貸款，香港品質保證局為該筆貸款擔任獨家外部審核機構。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源