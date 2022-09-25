【數據私隱】近半美國人願出售個人數據　微軟數據管理信任度只得一成

進入大數據和演算法時代，網絡用家的個人數據成為科企的重要資源。科企私下轉售客戶資料的行為，不時為人垢病。但有調查顯示，有過半人會考慮出售個人數據以獲取利潤。

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市場分析公司Exploding Topics於月初公布研究報告，點出美國人對個人數據處理、大型科技公司數據管理及私隱政策的看法。當中，有47.9%受訪者表示願意出售個人數據，以換取現金或現金卷，25.6%人表示「不肯定」，僅26.5%人拒絕出售個人數據獲利。

雖然大多數人不介意出售個人數據，但用戶的資料早已被科企以不同形式收集起來。對於若然有Facebook和Google等大型科技公司出售用戶數據，70.9%受訪者認為，相關的用戶應自動從中獲利。

科企超長私隱政策 或減用戶信任度

其實科企在收集用戶數據前，往往都會將其私隱政策列於產品或服務條款之中，再供用戶選擇是否接受相關的條款。調查發現，即使有52.3%的受訪者會在「同意」前閱讀條款，但仍會對條款感可疑。

Exploding Topics指，用戶沒有閱畢服務條款和對條款不信任，有可能是因私隱政策太長所致。該企分析了蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Google、Facebook等10家大型科企的私隱政策，發現要閱畢一家科企的私隱政策普遍需要花上4小時以上。當中微軟的私隱政策最長，需要用22小時37分方能閱畢。

此外，調查又指，51.3%受訪者最值賴蘋果的數據管理，其次是微軟和Google，惟兩者的信任率與蘋果相距甚遠，分別只有10%和9.7%。

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責任編輯：殷凱怡

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