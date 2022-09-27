Ninety One晉達夥拍中銀香港　首推人民幣計價之減碳主題基金 

重要資訊：投資涉及風險。環球環境基金（「本基金」）的價值可能波動，投資者未必能取回原投資額。過往基金業績並不代表將來表現。本基金的股票投資可能會較波動及須承受高虧損風險。本基金涉及投資、貨幣、股票相關證券及綠色／ESG投資政策的風險。本基金的投資集中於環境行業。相較於擁有較多元化投資組合的基金而言，本基金價值的波動性可能較高。因此，本基金或較容易受不同環境因素所影響，例如政府就環境相關政策的決定。本基金可因應對沖及／或有效投資組合管理的目的投資衍生工具。與衍生工具相關的風險包括交易對手／信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。涉足衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。人民幣計值股份類別需承受貨幣兌換風險，並以非人民幣為基礎的投資者或須承受外匯匯率風險。在不利的情況下，本基金或會蒙受巨額虧損，亦有可能損失閣下原投資額。投資者不應僅依賴本文件而作出投資決定。投資者應參閱銷售文件，以了解進一步資料，包括風險因素。

中銀香港獨家引入Ninety One晉達的環球環境基金人民幣股份類別。該基金為香港證監會認可之環境、社會及管治 (ESG) 基金¹，且是晉達首隻提供人民幣計價方案的綠色基金。中銀香港為該基金在香港的主要零售銀行分銷商之一，並提供該基金的人民幣股份類別予客戶獨家認購。中銀香港客戶可通過手機銀行、網上銀行及分行認購基金，捕捉ESG投資機遇，實現靈活資產配置。



晉達環球環境基金投資於具備轉型計劃且奮力應對氣候風險的公司，以捕捉公平轉型所創造的長期資本增長優勢。該基金現時投資於約25間² 高信念的龍頭企業，協助投資者達成長期投資目標及為可持續投資作出貢獻。



晉達資產管理大中華零售業務主管鄧嘉南表示：「全球致力實現低碳未來，為基金帶來了吸引的投資機遇。」



晉達明白淨零碳排放目標的重要性，但不會單單透過排除或撤資來達成減排目標，亦會考慮對實體經濟的影響。作為淨零碳排放資產管理公司倡議的簽署成員，晉達承諾將確保投資組合在2050年之前達成淨零碳排放，致力為協助減低破壞性氣候變化做出貢獻。



鄧嘉南亦指出： 「我們看到市場對減碳主題及人民幣方案的投資需求日益增長，因此與中銀香港攜手，為香港投資者提供人民幣計價的綠色投資方案。」

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示：「中銀香港致力推動綠色金融發展，積極協助客戶低碳轉型，在業務中亦全面貫徹可持續發展理念，推出多達50隻ESG基金股份類別供客戶選擇。本行非常榮幸能與晉達合作，成為其環球環境基金人民幣股份類別的獨家分銷商，結合ESG主題與人民幣投資機遇，讓客戶參與投資於全球低碳轉型公司，實現資產增值及靈活配置。中銀香港亦將持續與晉達資產管理推動ESG投資者教育，讓零售投資者加深對碳排放的了解，引起社會對可持續發展的關注。」

詳情請瀏覽：ninetyone.com/environment

1 證監會認可並非對產品作出推介或認許，亦非對產品的商業利弊或表現作出保證，並不代表該產品適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。ESG基金列表並不表示該等產品獲得官方推介，亦不構成其ESG特性或相關表現獲證監會保證。2 投資組合可能於短時間內出現重大變動。資料來源：晉達資產管理，2022年7月31日。聲明：投資涉及風險，請參閱基金銷售文件以了解包括風險因素在內之詳情。過往業績數據並非未來表現的指標。本文件及本公司的網站並未經證券及期貨事務監察委員會（證監會）審核。發行人：晉達資產管理香港有限公司。



(特約)