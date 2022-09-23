杜拜擬興建史上首個「月球渡假村」 打造旅遊新景點

為促進旅遊業發展，中東國家阿聯酋計劃在杜拜斥資50億美元（約390億港元）興建「月球渡假村」（Moon Dubai）。渡假村外型還原月球形狀，甚至百分百還原月球表面坑紋，將太空旅行帶入地球。負責設計的加拿大公司Moon World Resorts Inc.稱，項目預料2027年峻工。

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加拿大建築公司Moon World Resorts Inc.表示，杜拜「月球渡假村」高逾200米、以月球型設計，設有4,000豪華套房，亦預料額外提供最少144個私人豪宅單位，讓民眾居於月球之內。

據初步設計圖顯示，渡假村內設有購物商場、太空夜店，以大自然環境為概念的水療中心等設施。渡假村預料最快2027年竣工，目標每年招待250萬名客人。

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《Arabian Business story 》報道指，杜拜「月球渡假村」能促進阿聯酋的太空旅遊、科技、工程等領域的經濟，帶動整個阿拉伯地區旅遊收入。

除了杜拜外，Moon World Resorts Incs亦計劃在北美、歐洲及亞太地區興建「月球渡假村」。

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責任編輯：郭麗明