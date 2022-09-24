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【AI繪畫】AI繪畫程式Diffusion Bee　Mac機用戶免費下載（附連結）

10:00 2022/09/24

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用人工智能（AI）生成圖片、畫畫成為近年新興熱門技術，電腦能透過不斷學習，按用戶要求自動繪畫出圖片。不少開發商亦正積極拓展其AI工具應用層面，包括近日針對蘋果（Apple）M系列芯片設計的免費AI繪圖軟件「Diffusion Bee」，運作時更可以不用上傳任何資料到線上伺服器。

該AI繪圖軟件Diffusion Bee支援搭載M1或M2芯片的Mac電腦，至少需要搭載macOS 15.2系統版本。Diffusion Bee將會在電腦內執行Stable Diffusion的模型，避免用戶輸入的關鍵字傳送到外面伺服器，並讓用戶能夠自行調整圖像的尺寸，模型執行的步驟數量等。

【連結傳送門】

該AI繪圖軟件Diffusion Bee支援搭載M1或M2芯片的Mac電腦，至少需要搭載macOS 15.2系統版本。

雖然大眾對於用AI創作、繪畫仍有不少爭議，例如是用AI製虛假圖片助散播假新聞，以及近日在美國科羅拉多州博覽會舉辦的「Fine Arts Exhibition」美術展中獲獎的Midjourney AI繪圖，令外界憂慮將貶低人類藝術創作的價值等。惟Stable Diffusion、Midjourney等AI製圖工具的出現，亦讓用戶可以輕鬆用AI繪畫，引來了很大的迴響。

如果沒有M1或M2 Mac機的用戶，亦可以到huggingface.co體驗Stable Diffusion AI繪圖。

【AirPods Pro】新AirPods Pro開箱　主動降噪後「耳朵」仿如與世隔絶？

責任編輯：張寶燕

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